Priemerná hodnota e-objednávky počas decembra klesla

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Celkové tržby mierne narástli.

Autor TASR
Bratislava 14. januára (TASR) - Priemerná hodnota objednávky v e-commerce počas decembra minulého roka klesla, celkové tržby mierne narástli. Vyplýva to z údajov spoločnosti Upgates, podľa ktorej sú decembrové tržby zvyčajne dva- až trikrát vyššie, ako je celoročný priemer.

V prípade tovarov, ktoré sú populárne ako darčeky, môžeme hovoriť aj o desaťnásobne vyšších tržbách, no výsledky nezávisia len od tovarov, ale hlavne od investícií e-shopu do marketingu a jeho práce so súčasnými zákazníkmi. Decembrovú pozíciu však ohrozuje rastúca popularita Black Friday a aj skutočnosť, že decembrové objednávky prichádzajú hlavne na začiatku mesiaca. Existujú viaceré e-shopy, pre ktoré je november z pohľadu tržieb už v súčasnosti lepší,“ vysvetlil Michal Benatzky z Upgates.

Priemerná hodnota objednávky v poslednom kvartáli roka klesla zo 145 eur v roku 2024 na 132 eur v roku 2025. Podľa Benatzkeho ide však o očakávaný a pochopiteľný jav. „Nakupovanie cez internet sa stalo v ostatných rokoch bežnou súčasťou našich životov, a to bez ohľadu na vek nakupujúceho, a ovplyvnilo to aj nákupné správanie. Ľudia dnes nakupujú častejšie, čo sa odráža aj na klesajúcej hodnote košíka,“ podčiarkol.

Pokles priemernej hodnoty objednávky podľa Benatzkeho rozhodne nemožno vnímať ako spomalenie rastu e-commerce, trend je skôr opačný. „Medziročne vzrástol ako celkový počet objednávok, tak aj celkové tržby. V oboch prípadoch predstavuje rast hodnotu okolo 5 %. Pozvoľný je aj rast počtu objednávok, ktoré pripadajú na jeden e-shop,“ dodal.

Z konkrétnych segmentov sa podľa údajov spoločnosti Upgates najviac predávala elektronika, hračky, oblečenie, no Slovákov oslovili aj ponuky lokálnych a menších značiek, či už pražiarní kávy, výrobcov remeselných potravín alebo keramikárov.
