Priemerná hrubá mesačná mzda v Maďarsku stúpla nad 1970 eur

Foto: TASR/Ladislav Vallach

Zárobky vo verejnom sektore sa o 10,7 % znížili.

Autor TASR
Budapešť 23. januára (TASR) - Maďarská priemerná hrubá mesačná mzda v novembri medziročne stúpla o 8,9 % na 756.400 forintov (1976,48 eura) po tom, ako v predošlom mesiaci vzrástla o 8,7 %. Mzdy v neziskových organizáciách sa v novembri zvýšili o 12 % a v súkromných firmách o 8,1 %. Zárobky vo verejnom sektore sa o 10,7 % znížili. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Priemerná mzda v Maďarsku bez jednorazových platieb a odmien bola v novembri o 8,7 % vyššia ako v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka a dosiahla úroveň 665.100 HUF. Počas obdobia januára až novembra 2025 priemerná hrubá mzda v krajine oproti rovnakému obdobiu predošlého roka vzrástla o 9,1 %.

Maďarská miera nezamestnanosti v záverečných troch mesiacoch minulého roka bola vo výške 4,4 %, čiže v porovnaní s obdobím septembra až novembra sa nezmenila. Počet ľudí bez práce počas októbra až decembra klesol na 213.100 z 216.200 počas septembra až novembra.

(1 EUR = 382,7 HUF)
.

