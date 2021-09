Priemerná hrubá mzda v Česku vzrástla v 2. štvrťroku na vyše 38.000 Kč

Praha 3. septembra (TASR) - Priemerná hrubá mzda v Českej republike vzrástla v 2. štvrťroku medziročne o viac než desatinu na vyše 38.000 Kč. Reálne po zahrnutí rastu cien sa však zvýšila približne o 8 %. Uviedol to v piatok Český štatistický úrad (ČSÚ), ktorého údaje zverejnil server novinky.cz.



Ako ČSÚ informoval, priemerná hrubá mzda dosiahla v 2. kvartáli 38.275 Kč (1507,96 eura). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa tak zvýšila o 11,3 %. Reálne po zahrnutí rastu cien stúpla o 8,2 %.



Medián miezd predstavuje 32.408 Kč, čo znamená, že presne polovica pracujúcich Čechov berie viac než túto sumu a presne polovica menej. Práve medián poukazuje na reálnu výšku miezd, pretože čistý priemer je deformovaný veľmi vysokými príjmami malej skupiny obyvateľstva.



"Rast priemernej mzdy o 11,3 % výrazne ovplyvnila minuloročná nízka základňa, keď v niektorých odvetviach mzdy po nástupe pandémie nového koronavírusu výrazne klesli," povedal Dalibor Holý z odboru štatistiky trhu práce a rovných príležitostí ČSÚ. "Navyše sa prejavil veľmi rôznorodý vývoj v jednotlivých odvetviach, najmä jednorazová výplata mimoriadnych odmien zdravotníkom," dodal.



V porovnaní s 1. štvrťrokom tohto roka sa priemerná mzda po očistení od sezónnych vplyvov zvýšila o 1,2 %. V peňažníctve a poisťovníctve mzdy medziročne klesli o 1,6 %. "Napriek poklesu však v tomto odvetví zostala priemerná mzda absolútne najvyššia, dosiahla 63.476 Kč," doplnil analytik Miroslav Novák zo spoločnosti Akcenta.



Najvyšší rast miezd vykázalo odvetvie zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, a to o 43,8 %. Podpísalo sa pod to vyplatenie mimoriadnych odmien za prácu počas pandémie. V oblasti ubytovania, stravovania a pohostinstva vzrástli mzdy o 17,3 %.



"Situácia na pracovnom trhu s previsom ponuky voľných pracovných miest nad nezamestnanými začne v nadchádzajúcich štvrťrokoch tlačiť na rast miezd. Navyše, od začiatku budúceho roka pravdepodobne dôjde k výraznému zvýšeniu minimálnej mzdy, čo sa premietne aj do tlaku na rast miezd pod mediánom," konštatoval Novák. Zároveň však varoval, že v 2. polroku tohto a na začiatku budúceho roka je potrebné počítať s tým, že na reálny rast miezd bude negatívne vplývať spotrebiteľská inflácia, ktorá sa v niektorých mesiacoch môže vyšplhať aj nad 4 %.



(1 EUR = 25,382 CZK)