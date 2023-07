Priemerná hrubá mzda v Maďarsku vzrástla v máji o 17,9 %

Budapešť 25. júla (TASR) - Rast priemernej hrubej mzdy v Maďarsku sa v máji 2023 zrýchlil a dosiahol najväčšie tempo za päť mesiacov, ale zaostalo za infláciou. Ukázali to v utorok údaje maďarského štatistického úradu KSH. TASR o tom informuje na základe správ agentúry MTI.



Podľa najnovších štatistík sa priemerná hrubá mzda v Maďarsku v máji 2023 zvýšila medziročne o 17,9 % na 567.800 forintov (1500,61 eura) po náraste o 15,5 % v apríli. To bol jej najväčší nárast za päť mesiacov. Ale inflácia v máji dosiahla ešte väčšie tempo rastu, a to 21,5 %.



Po očistení od jednorazových platieb a odmien boli májové hrubé mzdy o 16,9 % vyššie ako pred rokom. Centrálny štatistický úrad informoval tiež, že priemerná čistá mzda stúpla v máji o 17,7 % na 377.600 HUF.



(1 EUR = 378,38 HUF)