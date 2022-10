Priemerná hrubá mzda v Maďarsku zrýchlila v auguste rast na skoro 17 %

Budapešť 24. októbra (TASR) - Priemerná hrubá mzda v Maďarsku pokračovala v dvojcifernom raste aj v auguste, už ôsmy mesiac po sebe, pričom tempo rastu sa zrýchlilo na takmer 17 %. Poukázali na to najnovšie údaje maďarského štatistického úradu. Informoval o tom server tradingeconomics.



Ako oznámili štatistici, priemerná hrubá mzda dosiahla v Maďarsku v auguste 497.200 forintov (1207,15 eura). Medziročne to predstavuje rast o 16,6 %. Na porovnanie, v júli sa priemerná hrubá mzda zvýšila oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 15,3 %.



O niečo výraznejšie rástli mzdy vo verejnom sektore, v rámci ktorého sa zvýšili o 16,5 %. V súkromnom sektore vzrástla priemerná hrubá mzda o 16,2 %. V júli rástli výraznejšie mzdy v súkromnom sektore, a to o 14,9 %, zatiaľ čo vo verejnom sektore sa zvýšili o 12,4 %.



(1 EUR = 411,88 HUF)