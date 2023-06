Priemerná hrubá mzda v poľskom firemnom sektore v máji vzrástla

Varšava 21. júna (TASR) - Priemerná hrubá mzda v poľskom firemnom sektore v máji 2023 vzrástla medziročne o 12,2 % na 7181,67 PLN (1615,20 eura). Ukázali to v stredu údaje poľského štatistického úradu (GUS). TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Ekonómovia, ktorých oslovila agentúra PAP však očakávali v máji o niečo väčší medziročný nárast miezd v podnikovom sektore, a to o 12,6 %.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mzdy v poľských firmách v máji klesli o 3,4 %, čo bolo spôsobené menšími výplatami benefitov, najmä štvrťročných a ročných odmien, jubilejných odmien a odchodného do dôchodku.



GUS okrem toho zverejnil údaje o zamestnanosti, podľa ktorých sa počet pracovníkov v poľských firmách v máji zvýšil medziročne o 0,4 % na 6,518 milióna ľudí.



To bolo najpomalšie tempo rastu zamestnanosti od marca 2021. A v medzimesačnom porovnaní zamestnanosť klesla o 0,1 % v dôsledku prepúšťania, najmä ukončenia zmlúv na dobu určitú a ich nepredĺženia.



Za prvých päť mesiacov 2023 zamestnanosť vo firemnom sektore v Poľsku v máji v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 vzrástla o 0,8 %.



(1 EUR = 4,4463 PLN)