Priemerná hrubá mzda v Poľsku sa zvýšila medziročne o takmer 15 %

Varšava 12. augusta (TASR) - Priemerná hrubá mzda v Poľsku sa v 2. štvrťroku tohto roka zvýšila medziročne o takmer 15 %, v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom však zaznamenala pokles. Uviedol to v týchto dňoch poľský štatistický úrad GUS, ktorého údaje zverejnila agentúra PAP.



Priemerná hrubá mzda v Poľsku dosiahla za obdobie od apríla do konca júna 8038,41 zlotého mesačne, čo predstavuje 1858,46 eura. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená rast o 14,7 %.



Na druhej strane, v porovnaní s prvými tromi mesiacmi tohto roka sa priemerná hrubá mzda v Poľsku znížila, a to o 1,3 %. Za 1. štvrťrok dosiahla mzda v Poľsku mesačne v priemere 8147,38 PLN.



Od začiatku sledovania tohto ukazovateľa v roku 1997 do súčasnosti zaznamenala priemerná mzda v Poľsku 3488 PLN mesačne, uviedol portál tradingeconomics. Najnižšia bola zaznamenaná práve v 1. kvartáli 1997, keď predstavovala iba 1008,03 PLN mesačne. Najvyššiu potom zaznamenalo Poľsko v 1. kvartáli toho roka.



(1 EUR = 4,3253 PLN)