Varšava 20. apríla (TASR) - Priemerná hrubá mzda v Poľsku v marci vzrástla o niečo menej, ako analytici očakávali. Ukázali to v pondelok údaje štatistického úradu GUS.



Konkrétne sa priemerná hrubá mzda v susednej krajine v marci zvýšila medziročne o 6,3 % na 5489,21 zlotého (1214,83 eura). Ekonómovia pritom očakávali, že stúpne o 6,6 %.



V medzimesačnom porovnaní priemerná hrubá mzda vzrástla v marci o 3 %.



Zamestnanosť v poľskom korporátnom sektore v marci medziročne stúpla o 0,3 %, ale medzimesačne klesla o 0,5 % na 6.411.700 osôb.



GUS upozornil, že k medzimesačnému poklesu zamestnanosti prispeli odchod niektorých zamestnancov do dôchodku, ukončenia pracovných zmlúv na dobu určitú a ich nepredĺženie, čo v niektorých prípadoch mohlo byť spôsobené obavami z pandémie nového koronavírusu.



Za tri mesiace do konca marca sa priemerná hrubá mzda v Poľsku zvýšila medziročne o 7 % a zamestnanosť vzrástla o 0,8 %.



(1 EUR = 4,5185 PLN)