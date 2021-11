Priemerná hrubá mzda v Poľsku vzrástla, rast zaostal za očakávaniami

Varšava 19. novembra (TASR) - Priemerná hrubá mzda v Poľsku vzrástla minulý mesiac o viac než 8 %, ekonómovia však očakávali ešte výraznejšie zvýšenie. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje poľského štatistického úradu.



Priemerná hrubá mzda v Poľsku dosiahla v októbri 5917,15 zlotého (1270,73 eura). V porovnaní s októbrom minulého roka to znamená rast o 8,4 %. Ekonómovia počítali s rastom o 9 %. V medzimesačnom porovnaní sa mzdy zvýšili o 1,3 %.



Štatistický úrad okrem toho informoval, že počet zamestnancov vo firmách dosiahol v októbri 6.351.100. Medziročne to predstavuje rast o 0,5 %, čo je v súlade s očakávaniami. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa zamestnanosť zvýšila o 0,1 %.



(1 EUR = 4,6565 PLN)