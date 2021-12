Výrazný rast hrubej mzdy v Poľsku prekvapil ekonómov

Varšava 17. decembra (TASR) - Priemerná hrubá mzda v Poľsku zrýchlila minulý mesiac tempo rastu, pričom rast bol rýchlejší aj v porovnaní s očakávaniami. Poukázali na to údaje, ktoré v piatok zverejnil poľský štatistický úrad GUS.



Podľa GUS dosiahla priemerná hrubá mzda v novembri 6022,49 zlotého (1301,37 eura). Medziročne to znamená rast o 9,8 %. Na porovnanie, v októbri rast dosiahol 8,4 %.



Rast miezd bol tak výraznejší, než očakávali ekonómovia. Tí odhadovali, že mzdy sa zvýšia o 9 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa hrubá mzda zvýšila o 1,8 %.



Poľský štatistický úrad okrem toho informoval, že počet zamestnancov vo firmách vzrástol v novembri medziročne o 0,7 % na 6.363.700. Aj v tomto ukazovateli výsledky prekonali očakávania ekonómov, ktorí počítali so zvýšením počtu zamestnancov o 0,5 %. Oproti októbru sa počet zamestnancov v poľských podnikoch zvýšil o 0,2 %.



Za 11 mesiacov roka vzrástla priemerná hrubá mzda v Poľsku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 8,5 %. Počet zamestnancov vo firmách sa v priemere zvýšil o 0,3 %.



(1 EUR = 4,6278 PLN)