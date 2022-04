Priemerná hrubá mzda v Poľsku vzrástla najvýraznejšie za 14 rokov

Varšava 21. apríla (TASR) - Priemerná hrubá mzda v Poľsku vzrástla minulý mesiac o viac než 12 %. To je najvyššie tempo rastu za približne 14 rokov. TASR o tom informuje na základe správ poľskej agentúry PAP a serveru tradingeconomics.



Ako vo štvrtok zverejnil poľský štatistický úrad, priemerná hrubá mzda v krajine vzrástla v marci oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 12,4 % na 6666 zlotých (1439,74 eura). Tempo rastu sa tak zrýchlilo, zatiaľ čo ekonómovia počítali so spomalením rastu miezd. Vo februári rast predstavoval 11,7 % a ekonómovia očakávali, že v marci dosiahne 10,6 %. Marcové tempo rastu priemernej hrubej mzdy je zároveň najvyššie od apríla 2008.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa priemerná hrubá mzda v Poľsku zvýšila o 7,2 %. Aj v tomto prípade to znamená prekonanie očakávaní, keď ekonómovia počítali s rastom o 5,5 %.



Poľský štatistický úrad zverejnil aj údaje o vývoji zamestnanosti. Ako uviedol, zamestnanosť vo firmách vzrástla v marci medziročne o 2,4 % na vyše 6,48 milióna osôb. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom rast dosiahol 0,2 %.



Aj zamestnanosť tak prekonala očakávania. Ekonómovia počítali so zvýšením zamestnanosti v podnikoch medziročne o 2,1 % a na medzimesačnej báze o 0,1 %.



(1 EUR = 4,6300 PLN)