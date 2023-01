Priemerná hrubá mzda v Poľsku vzrástla koncom minulého roka o vyše 10%

Varšava 23. januára (TASR) - Priemerná hrubá mzda v poľskom firemnom sektore vzrástla v poslednom mesiaci minulého roka medziročne o viac než 10 % a v prepočte na eurá prekročila 1550 eur. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa mzdy v poľských firmách zvýšili takmer o 7 %. Informovala o tom agentúra PAP, ktorá sa odvolala na najnovšie údaje poľského štatistického úradu (GUS).



Priemerná mzda v Poľsku v podnikovom sektore dosiahla v decembri 7329,96 zlotého (1556,25 eura). Oproti novembru to predstavuje rast o 6,9 % a v porovnaní s decembrom predchádzajúceho roka o 10,3 %.



Tempo rastu miezd však výrazne zaostalo za očakávaniami analytikov. Tí počítali so zvýšením miezd oproti novembru o 8,9 % a oproti decembru 2021 až o 12,4 %.



GUS okrem toho zverejnil údaje o zamestnanosti. Podľa jeho údajov počet zamestnancov v poľských firmách vzrástol v decembri v medziročnom porovnaní o 2,2 %. V porovnaní s novembrom sa počet zamestnancov prakticky nemenil. Údaje tak do veľkej miery potvrdili odhady ekonómov oslovených agentúrou PAP. Ekonómovia počítali s tým, že medziročne sa počet zamestnancov zvýši o 2,3 % a v medzimesačnom porovnaní bude ich počet stagnovať.



(1 EUR = 4,71 PLN)