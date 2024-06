Priemerná hrubá mzda v Poľsku vzrástla v 1. štvrťroku o vyše 14 %

Varšava 27. júna (TASR) - Priemerná hrubá mzda v Poľsku vzrástla v 1. štvrťroku medziročne o viac než 14 % na v prepočte vyše 1890 eur. Uviedol to vo štvrtok poľský štatistický úrad (GUS). TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Priemerná hrubá mzda v Poľsku dosiahla za prvé tri mesiace tohto roka 8147,38 zlotého (1891,44 eura). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 14,4 %.



Vo verejnom sektore bola v sledovanom období priemerná hrubá mzda vyššia oproti celkovej mzde v krajine o 18,1 %. Naopak, v súkromnom sektore bola o 6,8 % nižšia.



V rámci súkromného sektora bola najvyššia mzda v oblasti informácií a komunikácie, a to 13.875,77 PLN (3221,30 eura). V prípade verejného sektora najvyššie mzdy mali zamestnanci v oblasti financií a poisťovníctva. Mzdy tu dosiahli 13.421,62 PLN, čo v prepočte predstavuje 3115,87 eura.



(1 EUR = 4,3075 PLN)