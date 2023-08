Priemerná hypotekárna sadzba v USA je najvyššia za viac ako 20 rokov

Washington 20. augusta (TASR) - Úrokové sadzby z hypoték v USA tento týždeň vzrástli, pričom úroková sadzba pri obľúbenej 30-ročnej hypotéke dosiahla najvyššiu úroveň za vyše 20 rokov. Ukázali to údaje Asociácie hypotekárnych bankárov (MBA). TASR o tom informuje na základe správy portálu marketwatch.



Podľa hypotekárneho ústavu Freddie Mac priemerná sadzba referenčného 30-ročného úveru na bývanie vzrástla tento týždeň na 7,09 % zo 6,96 % minulý týždeň. Pred rokom bola na úrovni 5,13 %.



Bol to už štvrtý týždenný nárast priemernej sadzby za sebou a na najvyššiu úroveň od začiatku apríla 2002, keď bola na úrovni 7,13 %. Naposledy bola priemerná sadzba nad 7 % vlani v novembri (7,08 %).



Rast hypotekárnych úrokov môže zvýšiť náklady dlžníkov o stovky dolárov mesačne a obmedzuje ďalších záujemcov o vlastné bývanie.



Najnovšie zvýšenie sadzieb nasleduje po prudkom náraste výnosu z desaťročného dlhopisu nad 4 %. Presnejšie, výnos, ktorý veritelia používajú na oceňovanie sadzieb hypoték a iných úverov, bol vo štvrtok (17. 8.) napoludnie na úrovni 4,30 %, čo bola jeho najvyššia úroveň za takmer rok.



Výnosy rastú, pretože obchodníci s dlhopismi reagujú na správy, ktoré ukazujú, že americká ekonomika zostáva pozoruhodne odolná. To by mohlo udržať tlak na infláciu aj na Federálny rezervný systém (Fed), aby ponechal úrokové sadzby vyššie dlhší čas.



Vysoká inflácia prinútila Fed zvýšiť svoju referenčnú úrokovú sadzbu 11-krát od marca 2022 a na najvyššiu úroveň za 22 rokov.



Hypotekárne sadzby nemusia nevyhnutne odzrkadľovať rast úrokových sadzieb Fed, ale majú tendenciu sledovať výnos z desaťročného štátneho dlhopisu. Očakávania investorov ohľadom budúcej inflácie, globálny dopyt po amerických štátnych dlhopisoch a to, čo Fed robí s úrokovými sadzbami, môžu ovplyvniť sadzby úverov na bývanie.



Priemerná sadzba z 30-ročnej hypotéky je viac ako dvojnásobne vyššia než pred dvoma rokmi, keď bola len 2,86 %. Práve niekdajšie extrémne nízke úrokové sadzby podnietili vlnu predaja domov. Súčasné výrazne vyššie sadzby prispievajú k nedostatku dostupných voľných domov na predaj, pretože ich majitelia, ktorí si pred dvoma rokmi zafixovali nižšie úroky, sa teraz zdráhajú predať ich a čeliť vyššiemu úroku za novú nehnuteľnosť.