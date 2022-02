Priemerná inflácia v Poľsku tento rok pravdepodobne dosiahne 7 %

Varšava 21. februára (TASR) - Priemerná miera inflácie v Poľsku tento rok pravdepodobne dosiahne 7 %. Uviedla to v pondelok agentúra PAP s odvolaním sa na vyhlásenie hovorcu vlády Piotra Müllera v relácii Rádia Plus. Informáciu prevzala TASR.



Podľa Müllera vláda dúfa, že priemerná ročná miera inflácie v Poľsku za celý rok 2022 dosiahne 7 % po tom, ako sa v januári vyšplhala na 9,2 %.



Na otázku, či je možné, že tempo rastu spotrebiteľských cien v krajine vo februári prekročí 10 %, Müller odpovedal, že takúto možnosť nemožno vylúčiť. Dodal však, že vláda sa snaží zabrzdiť infláciu a od 1. februára znížila daň z pridanej hodnoty na potraviny a palivá.



Na otázku o možnosti druhej valorizácie starobných a invalidných dôchodkov v tomto roku hovorca kabinetu povedal, že v prípade starobných dôchodkov dosiahne 7 % a bude tak „najvyššia za mnoho rokov“.



Müller poznamenal, že ak tohtoročná priemerná miera inflácia dosiahne 7 % v takejto situácii by plánovaná 7-percentná indexácia dôchodkov pokryla rast cien.