< sekcia Ekonomika
Priemerná mesačná mzda v ČR v 4. štvrťroku dosiahla 52.283 CZK
Priemerná hrubá mesačná nominálna mzda v národnom hospodárstve sa v štvrtom štvrťroku 2025 pohybovala na úrovni 52.283 českých korún (2143 eur.)
Autor TASR
Praha 6. marca (TASR) - Priemerná mesačná mzda v Českej republike v záverečnom štvrťroku minulého roka po zohľadnení inflácie medziročne vzrástla o 5,1 %, po zvýšení o 4,7 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics, ktorý sa odvolal na údaje českého štatistického úradu.
Priemerná hrubá mesačná nominálna mzda v národnom hospodárstve sa v štvrtom štvrťroku 2025 pohybovala na úrovni 52.283 českých korún (2143 eur), čo predstavuje nárast o 7,4 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku. Na štvrťročnej báze sa priemerná mzda upravená o sezónne vplyvy zvýšila o 1,8 %. V roku 2025 priemerná mzda medziročne vzrástla o 7,2 % na 49.215 CZK.
(1 EUR = 24,396 CZK)
Priemerná hrubá mesačná nominálna mzda v národnom hospodárstve sa v štvrtom štvrťroku 2025 pohybovala na úrovni 52.283 českých korún (2143 eur), čo predstavuje nárast o 7,4 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku. Na štvrťročnej báze sa priemerná mzda upravená o sezónne vplyvy zvýšila o 1,8 %. V roku 2025 priemerná mzda medziročne vzrástla o 7,2 % na 49.215 CZK.
(1 EUR = 24,396 CZK)