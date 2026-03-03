< sekcia Ekonomika
Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR vlani dosiahla 1620 eur
Priemerná hrubá mzda zamestnancov v ubytovacích a stravovacích službách vlani dosiahla iba 969 eur, ako jediné odvetvie stále neprekročilo hranicu tisíc eur.
Autor TASR
Bratislava 3. marca (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za celý rok 2025 dosiahla 1620 eur, čo je medziročný nárast o 6,3 %, teda o 96 eur. Hoci tempo zvyšovania hrubých miezd bolo najnižšie za posledných päť rokov, stačilo na to, aby mzdy rástli aj reálne. Pre vyššiu infláciu reálne zárobky vzrástli len o 2,2 %, zatiaľ čo v roku 2024 dosiahli svoj najvyšší rast od roku 2019, a to 3,7 %. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Priemerné mzdy vlani medziročne nominálne aj reálne stúpli vo všetkých 19 sledovaných odvetviach, najmenej v administratívnych službách a najvýraznejšie v ťažbe a dobývaní. Najdynamickejší reálny rast nad 4,5 % sa prejavil v ťažbe, dodávke vody, v zdravotníctve a tiež v ubytovacích a stravovacích službách, kde sa dlhodobo zarába najmenej a platilo to aj v roku 2025.
Priemerná hrubá mzda zamestnancov v ubytovacích a stravovacích službách vlani dosiahla iba 969 eur, ako jediné odvetvie stále neprekročilo hranicu tisíc eur.
Naopak, najvyššie priemerné zárobky v hrubom presahujúce 2600 eur mali pracovníci vo finančných a poisťovacích firmách, ďalej v dodávke energií (elektriny, plynu a pary) a tiež podniky pôsobiace v informáciách a komunikácii. Nadpriemerné mzdy v porovnaní s celým hospodárstvom SR malo celkovo deväť odvetví.
Medzi sektormi s najvyšším počtom zamestnancov počas roka 2025 si udržal vyššie tempo rastu priemysel. V priemysle mzdy nominálne stúpli o 6,3 % na 1743 eur. Reálne zárobky zamestnancom v tomto odvetví vzrástli o 2,2 %. Obchod, ako druhý najväčší zamestnávateľ, zaznamenal nárast priemernej mzdy o 6,2 % na 1518 eur. Reálny rast 2,1 % bol však tesne pod celoslovenským priemerom.
I keď zárobky postupne rastú vo všetkých regiónoch, rozdiely zostávajú značné. Najvyššie priemerné mzdy v súhrne za celý minulý rok boli v Bratislavskom kraji (1949 eur), zatiaľ čo v ostatných regiónoch sa pohybovali od 1285 eur v Prešovskom kraji do 1522 eur v Trenčianskom kraji. Všetky kraje zaznamenali počas roka 2025 medziročne nominálny aj reálny rast zárobkov. Najvýraznejší rast evidoval Nitriansky kraj, kde nominálne mzdy stúpli v priemere o 9,1 % a reálne o 4,9 %. Rok predtým bol Nitriansky kraj na opačnom konci, s najpomalším tempom rastu spomedzi všetkých krajov SR.
