Štatistický úrad: Priemerná mesačná mzda v marci rástla

Bratislava 13. mája (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda v marci medziročne rástla vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach, avšak väčšina odvetví pocítila spomalenie rastu miezd. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Tempo rastu sa pohybovalo od 1,9 % vo veľkoobchode do 7,1 % v ubytovaní a vo väčšine odvetví bolo nižšie ako v predošlom mesiaci.



Reálne mzdy (po očistení o vplyv inflácie) medziročne vzrástli v šiestich z desiatich sledovaných odvetví. Najdynamickejší reálny rast o 3 % sa prejavil v ubytovaní a o 2,2 % sa reálne zvýšili mzdy v maloobchode. Pokles reálnych miezd evidovali štyri odvetvia - predaj a oprava vozidiel, priemysel, vybrané trhové služby, ako aj veľkoobchod, všetky v rozpätí od 1 % do 2 %.



Najnižšie priemerné nominálne mzdy vykazovali podľa ŠÚ firmy v oblasti reštaurácií a pohostinstiev, v marci vzrástli na 811 eur. V stavebníctve sa priemerné zárobky zvýšili na 1100 eur a v ubytovaní, naopak, oproti februáru medzimesačne klesli o päť eur na rovných 1200 eur. Najvyššie priemerné mzdy mali pracovníci v informáciách a komunikácii, kde nominálna mzda vzrástla na 2879 eur. Druhé najvyššie priemerné mzdy, mesačne 1726 eur, mali v marci pracovníci veľkoobchodu mimo motorových vozidiel.



Spolu za prvé tri mesiace tohto roka medziročne vzrástli nominálne mzdy vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach, reálny rast dosiahlo osem z nich. Reálny rast sa pohyboval v rozpätí od 4,3 % v ubytovaní do 0,3 % v priemysle. Mzdy po zohľadnení vplyvu inflácie boli nižšie ako vlani o 1 % vo vybraných trhových službách a o 0,4 % vo veľkoobchode.