Priemerná miera nezamestnanosti sa vlani zvýšila o 0,1 p. b. na 5,4 %

Autor TASR
Bratislava 3. marca (TASR) - Počet ľudí bez práce dosiahol za celý rok 2025 v priemere takmer 150.000 osôb. Medziročne ich počet stúpol o 1,2 %, keď pribudlo 1800 nezamestnaných. Miera nezamestnanosti v SR za celý rok 2025 dosiahla 5,4 % po medziročnom raste o 0,1 percentuálneho bodu (p. b.). Vo 4. štvrťroku miera nezamestnanosti dosiahla 5,6 %. Napriek zvýšeniu mala miera nezamestnanosti podľa výberového zisťovania pracovných síl druhú najnižšiu hodnotu za päť rokov, informoval v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V štruktúre nezamestnaných stále prevažovali dlhodobo nezamestnaní, ktorých bolo 63 %. Ich počet klesol medziročne o 1,1 %. Súčasne aj v roku 2025 platilo, že takmer tretinu zo všetkých nezamestnaných tvorili ľudia, ktorí doposiaľ ešte nikdy nepracovali (vrátane absolventov škôl). Štatistici priblížili, že ich počet (46.600 osôb) bol najnižší od roku 2021.
Počet nezamestnaných počas roku 2025 vzrástol v piatich z ôsmich krajov v SR, v troch dokonca dvojciferne, a to v Nitrianskom, Banskobystrickom aj v Bratislavskom kraji. Absolútne najviac ľudí bez práce (2400 osôb) pribudlo v Banskobystrickom kraji. Pozitívny vývoj zaznamenal Prešovský kraj, kde sa počet ľudí bez práce znížil o 0,5 p. b. Napriek tomu tento kraj eviduje najvyšší počet nezamestnaných, a to 40.000. V rebríčku regionálnej nezamestnanosti nasledovali Košický kraj s 33.000 nezamestnanými a Banskobystrický kraj, ktorý mal 26.000 osôb bez zamestnania. Tieto tri regióny mali aj najvyššiu mieru nezamestnanosti na úrovni od 10,1 % do 8,3 %.
Priaznivý medziročný vývoj miery nezamestnanosti registrovali okrem Prešovského kraja aj Trnavský kraj a Trenčiansky kraj. Najnižšiu mieru nezamestnanosti si dlhodobo zachováva Bratislavský kraj, vlani to bolo 2,5 %. Pod celoslovenským priemerom 5,4 % zostali aj Žilinský, Trenčiansky, Trnavský a Nitriansky kraj.
Vo 4. štvrťroku 2025 počet ľudí bez práce, ako aj miera nezamestnanosti zdynamizovali svoj rast na najvyššie hodnoty za minulý rok. Na Slovensku bolo vo 4. štvrťroku 2025 nezamestnaných 154.800 osôb, medziročne počet stúpol o 9500 osôb alebo o 6,5 %. Referenčná miera nezamestnanosti stúpla na 5,6 % Nárast počtu ľudí bez práce bol najvyšší od začiatku roku 2021.
