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< sekcia Ekonomika

Priemerná mzda bola v apríli medziročne vyššia vo všetkých odvetviach

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Po zohľadnení inflácie sa reálne mzdy medziročne zvýšili v šiestich z desiatich sledovaných odvetví.

Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda bola v apríli 2026 medziročne vyššia vo všetkých desiatich mesačne monitorovaných odvetviach. Dynamika jej rastu sa pohybovala od 0,4 % v odvetví informácií s komunikáciou až po 7,6 % vo veľkoobchode. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Po zohľadnení inflácie sa reálne mzdy medziročne zvýšili v šiestich z desiatich sledovaných odvetví. Reálny rast dosiahol hodnoty od 0,1 % v priemysle, ktorý je najväčším zamestnávateľským odvetvím, až po 3,6 % vo veľkoobchode.

Nárast presahujúci 2 % sa zaznamenal aj v odvetví predaja motorových vozidiel vrátane opráv. Naopak, pokles reálnych miezd vykázali štyri odvetvia - informácie vrátane komunikácie (-3,4 %), reštaurácie s pohostinstvami (-1,4 %), ale aj vybrané trhové služby (-0,7 %) či stavebníctvo (-0,5 %).

V súhrne za štyri mesiace roka 2026 sa nominálne mzdy zvýšili v deviatich z desiatich mesačne sledovaných odvetví, pričom reálny rast sa zaznamenal v ôsmich z nich. Vývoj reálnych miezd sa pohyboval od poklesu o 4,7 % v informáciách s komunikáciou až po rast o 2 % v stavebníctve a rovnako aj v doprave spolu so skladovaním.
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