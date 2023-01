Priemerná mzda medziročne zrýchlila rast vo všetkých odvetviach

Bratislava 12. januára (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda v novembri 2022 medziročne zrýchlila tempo rastu vo všetkých desiatich odvetviach ekonomiky. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Najmenej, o 5,2 %, rástla v odvetví s najvyššími mzdami – v informáciách a komunikácii, najviac v sektore ubytovania o 26 %. Výplaty vyššie o viac ako 10 % mali aj zamestnanci v stavebníctve, v maloobchode a vo veľkoobchode. Rast miezd v ostatných sledovaných odvetviach bol vyšší ako 8 %.



Vysoký rast spotrebiteľských cien (inflácia) však spôsobil, že reálne mzdy medziročne klesli takmer vo všetkých odvetviach. Najviac sa prepadli v informáciách a komunikácii o 8,8 %, najmenej v stavebníctve o 1 % a v maloobchode o 2 %. V ostatných odvetviach pokles priemernej reálnej mesačnej mzdy dosahoval od 4,6 % vo veľkoobchode do 6,4 % v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. Reálna mzda vzrástla iba v sektore ubytovania, a to až o 9,2 %.



Nominálna mesačná mzda za jedenásť mesiacov roka 2022 sa v priemere v jednotlivých odvetviach medziročne zvýšila od 5 do 20 %. Tlaku vysokej inflácie odolalo len odvetvie ubytovania, mzdy jeho zamestnancov v kumulatíve boli vyššie až o 6,8 %.



V ostatných deviatich odvetviach zamestnanci dostávali reálne menej ako pred rokom. Najviac, o vyše 6 %, sa reálne mzdy medziročne prepadli v informáciách a komunikácii, a tiež vo vybraných trhových službách. Výraznejší pokles sa prejavil aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,8 %. Vysokou infláciou boli najmenej zasiahnuté zárobky v stavebníctve, reálne poklesli o 0,7 %.