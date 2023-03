Priemerná mzda na Slovensku v 4. kvartáli reálne klesla o 7,6 %

Bratislava 3. marca (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v slovenskom hospodárstve vo 4. štvrťroku minulého roka vzrástla medziročne o 6,5 % na 1418 eur. V hrubom tak zamestnanci dostávali v priemere o 87 eur viac ako na konci roka 2021.



"Spotrebiteľské ceny sa však zvyšovali výrazne rýchlejším tempom, a tak sa reálna mzda na Slovensku medziročne prepadla o 7,6 %, čo bolo najviac od 2. štvrťroka 2000. Vtedy predstavoval pokles 8,4 %," informoval v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Medziročný rast priemernej nominálnej mzdy v poslednom štvrťroku zaznamenali takmer všetky sledované odvetvia. Výnimkou boli podľa štatistikov napríklad pracujúci v zdravotníctve, sociálnej pomoci a vo vzdelávaní. Tým už v roku 2022 nezvyšovali mimoriadne odmeny a nadčasy za prácu, ako to bolo počas pandémie v roku 2021. "Pracujúci v týchto dvoch odvetviach pocítili aj najvýraznejší prepad reálnej mzdy na úrovni 14 až 15 %, teda takmer dvojnásobne vyšší, ako bol priemer za celé hospodárstvo SR," vyčíslil úrad.



Najmenej (do 1,5 %) klesli reálne mzdy pracujúcim v oblasti nehnuteľností a v dvoch odvetviach s dlhodobo nízkymi zárobkami, teda v stavebníctve a ubytovacích a stravovacích službách. "Tieto ekonomické činnosti zaznamenali totiž najvýraznejší, viac ako 13,5 % nárast priemernej nominálnej mzdy, ktorý tak dokázal z veľkej miery kompenzovať zamestnancom dopady inflácie," vysvetlili štatistici.



Aktuálne najvyššiu priemernú mesačnú mzdu nad 2200 eur mali v odvetví informácií a komunikácií, ako aj v dodávke elektriny, plynu a pary. V desiatich zo 16 odvetví ekonomiky bola mzda nižšia ako priemer za celé hospodárstvo. "Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (809 eur), ostatných činnostiach (966 eur), a tiež v stavebníctve (987 eur)," vyčíslil ŠÚ SR.



Z územného hľadiska bola nadpriemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji, a to na úrovni 1724 eur. V ostatných krajoch sa pohybovala od 1113 eur v Prešovskom do 1327 eur v Trnavskom a Trenčianskom kraji. Vo všetkých regiónoch priemerná mzda medziročne vzrástla, najviac o 8,5 % v Trnavskom kraji. Po započítaní inflácie však reálne mzda vo všetkých regiónoch Slovenska klesla. Najmenej v Trnavskom kraji o 5,8 %, najviac v Košickom kraji o 12,2 %.