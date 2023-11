Priemerná mzda rástla vo všetkých desiatich sledovaných sektoroch

Bratislava 10. novembra (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda v septembri medziročne narástla vo všetkých desiatich sledovaných odvetviach. Mzdy sa najviac, a to o 16,2 % zvýšili v maloobchode na 1135 eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Mzdy zamestnancov v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev vzrástli o 13,1 % na 710 eur a vo vybraných trhových službách o 11,9 % na 1390 eur. V ostatných odvetviach sa nárast miezd pohyboval od 6,7 % v informáciách a komunikácii, kde septembrová priemerná mzda zodpovedala 2345 eurám do 9,1 % vo veľkoobchode s priemernou mzdou vo výške 1409 eur.



Nominálna mesačná mzda sa najviac zvýšila v odvetviach s nízkymi zárobkami, a to v ubytovaní o 15,1 % na 1068 eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 14 % na 699 eur a v stavebníctve o 13,2 % na 1008 eur.



Rast reálnych miezd si v septembri udržalo sedem z desiatich sledovaných sektorov. Reálne mzdy sa od začiatku roka zvýšili o 2,8 % v ubytovaní, do 2 % v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, v stavebníctve a aj vo vybraných trhových službách. V ostatných odvetviach reálne mzdy medziročne klesli.



Vo väčšine sledovaných odvetví odolali septembrové mzdy inflácii. O 7,4 % sa zvýšili v maloobchode, úroveň rastu o 3 % prekročili v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev a vo vybraných trhových službách. V sektore dopravy zostali na úrovni septembra 2022.



Reálne nižšie zárobky o 1,4 % mali zamestnanci v informáciách a komunikácii a tiež v priemysle, kde mzdy poklesli medziročne o 0,7 %.