Priemerná mzda sa počas novembra zvýšila vo všetkých odvetviach

Bratislava 13. januára (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda sa počas novembra 2024 medziročne zvýšila vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach, avšak tempo jej rastu vo väčšine odvetví spomalilo. Ani v jednom zo sledovaných odvetví medziročný rast nepresiahol 10 %. Platy rástli najrýchlejšie v ubytovaní o 9,6 % a v maloobchode s rastom o 8,8 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Rast reálnych miezd dosiahlo 7 z 10 odvetví, pohyboval sa v rozpätí od 1,1 % v informáciách a komunikácii do 6,2 % v ubytovaní. Výraznejšie, nad 5 %, rástli aj mzdy v maloobchode. Medziročný reálny pokles platov do 1,6 % pocítili zamestnanci veľkoobchodu, stavebníctva a vybraných trhových služieb.



V súhrne 11 mesiacov roka 2024 medziročne rástli nominálne aj reálne mzdy vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach. Rast nominálnych miezd nad 9 % dosiahli maloobchod a doprava so skladovaním. Reálne mzdy rástli od 1,5 % zhodne v stavebníctve a vo vybraných trhových službách do 6,6 % v maloobchode. Nárast miezd nad 6 % bol aj v doprave vrátane skladovania.