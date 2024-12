Priemerná mzda sa v 3. štvrťroku zvýšila medziročne o 5,8% na 1484 eur

Bratislava 3. decembra (TASR) - Nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR sa v 3. štvrťroku 2024 zvýšila medziročne o 5,8 % na 1484 eur. Zamestnanci tak dostávali v priemere o 81 eur viac ako v rovnakom období minulého roka. Medziročný nárast si napriek miernejšiemu tempu stále udržali aj reálne zárobky. Po zohľadnení miery inflácie reálna mzda stúpla o 3 %. Oproti 2. štvrťroku 2024 vzrástla sezónne očistená nominálna priemerná mzda o 1 %, informoval v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Priemerné mzdy pokračovali v raste, no tempo bolo najslabšie za posledného tri a pol roka. V štruktúre ekonomiky zaznamenalo medziročný rast priemernej nominálnej mzdy 18 z 19 sledovaných odvetví hospodárstva. Zvýšenie hrubých miezd sa pohybovalo od 4,1 % v obchode až po 9,7 % v dodávke vody. Naopak, hrubé mzdy medziročne klesli pracovníkom v oblasti nehnuteľností, ktoré zároveň ako jediné zo sledovaných odvetví hospodárstva nedokázali odolať inflácii.



Reálny rast vyšší ako 3 % zaznamenali mzdy pracujúcich v deviatich odvetviach. Najviac si reálne prilepšili pracujúci v dodávke vody, potom v umení, zábave a rekreácii, vo vzdelávaní či v dodávke elektriny, plynu a pary.



Medzi odvetviami s najvyšším počtom zamestnancov počas 3. štvrťroka 2024 si udržal vyššie tempo rastu priemysel. Pracujúcim v priemyselnej výrobe nominálne mzdy stúpli o 7,4 % na 1556 eur. Reálny rast ich platov dosiahol 4,6 %, čo bolo viac ako v priemere za celé hospodárstvo SR. V obchode, ktorý zamestnáva po priemysle druhý najvyšší počet osôb, sa priemerná mzda zvýšila o 4,1 % na 1412 eur. Reálne jej hodnota vzrástla o 1,4 %, čo bolo výrazne pod priemerom celého hospodárstva SR.



Aktuálne najvyššiu priemernú mesačnú mzdu, presahujúcu 2400 eur, dosiahli zamestnanci vo finančných a poisťovacích činnostiach, ako aj v oblasti informácií a komunikácie. V desiatich z 19 odvetví ekonomiky bol priemerný zárobok pod hodnotou priemeru celého hospodárstva SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali stále zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (922 eur) a v ostatných činnostiach (1047 eur). Jedine pracujúcim v ubytovacích a stravovacích službách zárobky neprekročili hranicu 1000 eur.



Z územného hľadiska bola nadpriemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji, a to na úrovni 1784 eur. V ostatných krajoch sa pohybovala od 1172 eur v Prešovskom do 1415 eur v Trnavskom kraji. Vo všetkých krajoch priemerná nominálna mzda medziročne vzrástla, pričom najdynamickejší nárast, o 4,5 %, zaznamenal Banskobystrický kraj. Reálne zárobky stúpli v siedmich z ôsmich krajov Slovenska, len v Nitrianskom kraji klesli o 0,2 %.