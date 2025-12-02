< sekcia Ekonomika
Priemerná mzda v 3. štvrťroku medziročne vzrástla o 5,7 % na 1569 eur
Priemerné hrubé zárobky prvýkrát presiahli hranicu 1000 eur vo všetkých 19 sledovaných odvetviach.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v slovenskom hospodárstve v 3. štvrťroku dosiahla 1569 eur, čo je medziročný nárast o 5,7 %. V priemere si tak zamestnanci polepšili o 85 eur v hrubom. Tempo rastu miezd sa oproti predchádzajúcemu štvrťroku spomalilo. Po zohľadnení inflácie sa reálny rast platov znížil na 1,3 %. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Priemerné hrubé zárobky prvýkrát presiahli hranicu 1000 eur vo všetkých 19 sledovaných odvetviach. Nominálne mzdy rástli v celom hospodárstve, no v troch odvetviach ich tempo neudržalo krok s infláciou. Najviac si reálne polepšili pracujúci v oblasti nehnuteľností, ťažbe či zdravotníctve.
Po zohľadnení inflácie zárobky reálne poklesli v troch odvetviach, a to v odborných, vedeckých a technických činnostiach o 2,4 %, v umení, zábave a rekreácii o 1,4 % a v administratívnych službách o 1 %. Vyšší reálny rast platov, ako bol priemer za celé hospodárstvo SR, dosiahli zamestnanci v 11 odvetviach. Najvýraznejšie, o viac ako 5 %, si polepšili pracovníci v troch oblastiach ekonomiky, a to v činnostiach nehnuteľností, ako aj v ťažbe a dobývaní či v zdravotníctve. Rast platov zdravotníckych pracovníkov súvisel s valorizáciou na rok 2025 pre vybrané profesie.
Aktuálne najvyššiu priemernú mesačnú mzdu nad 2500 eur mali zamestnanci v sektore informácií a komunikácie, vo finančných a poisťovacích službách, ako aj v dodávke elektriny, plynu a pary. V deviatich z 19 sledovaných odvetví ekonomiky však hrubá mzda zaostávala za celoslovenským priemerom. Najnižšie zárobky si naďalej udržali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách, pričom ich hrubá mzda prvýkrát presiahla hranicu 1000 eur. Všetky sledované odvetvia tak dosiahli priemernú mzdu nad 1000 eur.
Hrubý plat pracujúcich v priemysle dosiahol v priemere 1672 eur, pričom reálne mzdy im stúpli o 1,3 %. V obchode sa nominálne mzdy zvýšili o 5,3 % na 1487 eur, čo je pod priemerom celého hospodárstva. Reálny rast platov tam dosiahol 1 %.
Z regionálneho pohľadu si nadpriemernú mzdu udržal len Bratislavský kraj, kde dosiahla 1866 eur. V ostatných krajoch sa mzdy pohybovali od 1252 eur v Prešovskom kraji po 1495 eur v Trnavskom kraji. Nominálna mzda medziročne vzrástla vo všetkých regiónoch, pričom najvýraznejší nárast, o 8,4 %, zaznamenal Nitriansky kraj. Po započítaní inflácie sa zvýšila aj reálna mzda vo všetkých krajoch Slovenska. Najviac v Nitrianskom kraji (o 3,9 %) a najmenej v Bratislavskom kraji (o 0,3 %).
V súhrne za 1. až 3. štvrťrok 2025 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR hodnotu 1580 eur. Medziročne sa zvýšila o 6,5 %, tempo jej rastu sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka spomalilo o 0,8 percentuálneho bodu. Reálna mzda v súhrne za prvých deväť mesiacov vzrástla medziročne o 2,3 %. Po zohľadnení inflácie evidovalo reálny rast miezd 18 odvetví a len v jednom zárobky reálne poklesli, a to v dodávke energií (elektriny, plynu a pary).
