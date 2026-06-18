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Priemerná mzda v Británii za tri mesiace stúpla o 4,1 %
Rast celkovej priemernej mzdy mierne prekonal očakávanie trhu, že sa zvýši o 4 %.
Autor TASR
Londýn 18. júna (TASR) - Priemerná týždenná mzda vo Veľkej Británii vrátane odmien počas trojmesačného obdobia do záveru apríla medziročne vzrástla o 4,1 % na 753 libier (869,13 eura). Išlo o rovnaké tempo rastu ako za trojmesačné obdobie do konca marca. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil britský štatistický úrad ONS. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast celkovej priemernej mzdy mierne prekonal očakávanie trhu, že sa zvýši o 4 %. Tempo jej rastu tak zostalo najrýchlejšie od trojmesačného obdobia do záveru novembra 2025.
Tempo rastu týždennej priemernej mzdy v Spojenom kráľovstve vrátane odmien v súkromnom sektore sa mierne spomalilo na 4,2 % z úrovne 4,3 % v predošlom trojmesačnom období, ale vo verejnom sektore sa zrýchlilo na 5,2 % zo 4,9 %.
Po úprave o infláciu sa celkové priemerné zárobky v Británii v trojmesačnom období do konca apríla zvýšili o 1,2 % po tom, ako za tri mesiace do záveru marca stúpli o 1,1 %. Išlo o najsilnejší rast britských reálnych miezd od trojmesačného obdobia do záveru apríla 2025.
(1 EUR = 0,86638 GBP)
Rast celkovej priemernej mzdy mierne prekonal očakávanie trhu, že sa zvýši o 4 %. Tempo jej rastu tak zostalo najrýchlejšie od trojmesačného obdobia do záveru novembra 2025.
Tempo rastu týždennej priemernej mzdy v Spojenom kráľovstve vrátane odmien v súkromnom sektore sa mierne spomalilo na 4,2 % z úrovne 4,3 % v predošlom trojmesačnom období, ale vo verejnom sektore sa zrýchlilo na 5,2 % zo 4,9 %.
Po úprave o infláciu sa celkové priemerné zárobky v Británii v trojmesačnom období do konca apríla zvýšili o 1,2 % po tom, ako za tri mesiace do záveru marca stúpli o 1,1 %. Išlo o najsilnejší rast britských reálnych miezd od trojmesačného obdobia do záveru apríla 2025.
(1 EUR = 0,86638 GBP)