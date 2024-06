Priemerná mzda v Česku reálne vzrástla, prvýkrát po vyše 2 rokoch

Praha 4. júna (TASR) - Po 27 mesiacoch nepretržitého poklesu priemernej reálnej mzdy došlo začiatkom tohto roka k obratu. Reálna hrubá mesačná mzda v 1. kvartáli tohto roka vzrástla o 4,8 %. Informoval o tom v utorok server novinky.cz, ktorý zverejnil najnovšie údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ).



V nominálnom vyjadrení predstavovala priemerná hrubá mzda v 1. štvrťroku 43.941 Kč (1777,26 eura). To je o 2884 Kč alebo o rovných 7 % viac než v rovnakom období minulého roka.



Z pohľadu reálneho rastu miezd došlo k medziročnému rastu prvýkrát za viac než dva roky, a to v dôsledku nižšej inflácie. "Po deviatich štvrťrokoch tak nastal obrat, aj keď v niektorých odvetviach sa zamestnancom mzda reálne nezvýšila," povedala Jitka Erhartová, vedúca oddelenia štatistiky práce ČSÚ.



Medián miezd, teda ich stredná hodnota, dosiahol v 1. štvrťroku 36.651 Kč, čo je o 5,5 % medziročne viac. V prípade mužov medián predstavoval 39.541 Kč a v prípade žien 33.793 Kč. "Približne 80 % zamestnancov poberalo mzdu medzi 20.753 Kč a 69.219 Kč," dodali štatistici.



Najvýraznejšie sa mzdy zvýšili v zdravotníctve a oblasti sociálnej starostlivosti, a to približne o 11 %. Rast o viac než 10 % potom ČSÚ evidoval v administratívnej a podpornej činnosti a v zásobovaní vodou.



Najmenej rástli mzdy zamestnancom vo verejnej správe (2,1 %) a vo vzdelávaní (1,9 %). "V týchto dvoch odvetviach bol rast najslabší aj z pohľadu vývoja od začiatku roka 2020, keď sa priemerné mzdy zvýšili o 26 %, zatiaľ čo vo verejnej správe o 17 % a vo vzdelávaní o 14 %," podotkol hlavný ekonóm Českej bankovej asociácie Jakub Seidler.



(1 EUR = 24,724 CZK)