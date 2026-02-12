< sekcia Ekonomika
Priemerná mzda v decembri vzrástla vo všetkých sledovaných odvetviach
Rasty miezd sa pohybovali od 3,7 % vo vybraných trhových službách do 12 % v reštauráciách spolu s pohostinstvami.
Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda v decembri 2025 medziročne vzrástla vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach. Rasty miezd sa pohybovali od 3,7 % vo vybraných trhových službách do 12 % v reštauráciách spolu s pohostinstvami. Súčasne v piatich odvetviach bol rast nominálnych miezd vyšší ako 8 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Reálny rast miezd, teda rast očistený o vplyv inflácie, zaznamenalo medziročne až deväť z 10 odvetví. Mzdy reálne vzrástli od 0,9 % v predaji vozidiel vrátane ich opráv do 7,9 % v reštauráciách a pohostinstvách.
Dynamickejší rast nad 5 % dosiahli aj podniky v informáciách a komunikácii a takisto v stavebníctve. Jediné odvetvie, v ktorom mzdy reálne medziročne poklesli, a to o 0,1 %, boli vybrané trhové služby.
Nominálne mzdy vlani vzrástli vo všetkých sledovaných odvetviach
V súhrne za celý rok 2025 nominálne mzdy medziročne vzrástli vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach. Najdynamickejšie rasty kumulatívne za rok dosiahli v reštauráciách s pohostinstvami, a to o 9 %. Zvýšenie o viac ako 7 % zaznamenali aj v informáciách a komunikácii, v maloobchode, ako aj v stavebníctve. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Po odpočítaní vplyvu inflácie reálny rast dosiahli mzdy v deviatich z desiatich mesačne sledovaných odvetví. Najvyšší priemerný mesačný rast v súhrne za celý rok 2025 evidovali reštaurácie s pohostinstvami (+4,8 %) a stavebníctvo (+3,3 %).
Vyšší nárast reálnych miezd nad 2 % v priemere za celý rok bol aj v priemysle, ďalej v ubytovaní, takisto v maloobchode a aj v informáciách vrátane komunikácie. Jediným odvetvím, v ktorom na celoročnej úrovni mzdy reálne poklesli, a to o 1,2 %, boli vybrané trhové služby.
