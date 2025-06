Priemerná mzda v hospodárstve vzrástla o 4,9 % na 1518 eur

Bratislava 3. júna (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v slovenskom hospodárstve v 1. štvrťroku dosiahla 1518 eur, čo je medziročný nárast o 4,9 %. Zamestnanci si v hrubom prilepšili v priemere o 71 eur. Rastúca inflácia na začiatku roka však spomalila reálny rast platov len na úroveň 1 %, čo je najpomalší rast reálnych miezd od posledného štvrťroka 2023. Priemerná mzda po sezónnom očistení oproti 4. štvrťroku 2024 vzrástla o 1,6 %. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Medziročný rast priemernej nominálnej mzdy zaznamenalo 18 z 19 sledovaných odvetví hospodárstva. V dvoch tretinách odvetví bol nárast vyšší ako priemer za celé hospodárstvo. Zvýšenie hrubých miezd sa pohybovalo od 1 % v oblasti vzdelávania až po takmer 14 % zvýšenie platov zamestnancom v sektore nehnuteľností či v ťažbe a dobývaní.



Po zohľadnení inflácie evidovalo reálny rast miezd 16 odvetví a v troch zárobky reálne poklesli, a to v dodávke energií (elektriny, plynu a pary) o 11,4 %, v oblasti vzdelávania o 2,8 % a vo verejnej správe o 1,7 %. Vyšší reálny rast platov, ako bol priemer za celé hospodárstvo SR, dosiahli zamestnanci v 13 odvetviach. Najvýraznejšie si polepšili pracovníci v ťažbe a dobývaní, v oblasti nehnuteľností a vo vodohospodárstve.



Z odvetví, ktoré na Slovensku zamestnávajú najviac ľudí, si po roku a pol viedol lepšie obchod než priemysel. Nominálne mzdy počas 1. štvrťroka 2025 v obchode stúpli o 6,2 % na 1453 eur, pričom reálny rast dosiahol 2,2 %, čo je viac ako v priemere za celé hospodárstvo SR. Priemysel, najväčšie odvetvie z hľadiska zamestnanosti, zaznamenal na začiatku tohto roka nominálny rast miezd na úrovni 4,3 %, pričom priemerná mzda v tomto odvetví dosiahla 1624 eur. Jej reálna hodnota sa však zvýšila len nepatrne, a to o 0,4 %.



Najvyššiu priemernú mesačnú mzdu štatistici zaznamenali v odvetví finančných a poisťovacích činností, kde po prvý raz spomedzi všetkých odvetví prekročila hranicu 3100 eur. Viac než 2600 eur mesačne zarábali aj zamestnanci v informáciách a komunikácii, ako aj v dodávke elektriny, plynu a pary. V 11 z 19 sledovaných odvetví ekonomiky však hrubá mzda zaostávala za celoslovenským priemerom.



Najnižšie zárobky mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách, kde priemerná mzda dosiahla len 908 eur a v odvetví ostatných činností s priemerným zárobkom 964 eur.



Z regionálneho pohľadu si nadpriemerné mzdy udržal iba Bratislavský kraj (1901 eur). V ostatných krajoch sa mzdy pohybovali od 1179 eur v Prešovskom kraji do 1417 eur v Trenčianskom kraji. Nominálna mzda bola vo všetkých regiónoch vyššia než v 1. štvrťroku 2024, pričom najvýraznejší nárast, o 8,2 %, zaznamenal Nitriansky kraj. Reálny rast zárobkov nastal len v piatich z ôsmich krajov Slovenska, najvýraznejšie, o viac ako 2 %, v Nitrianskom a Trenčianskom kraji. V Bratislavskom a v Žilinskom kraji mzdy reálne klesli a v Banskobystrickom kraji zostali na rovnakej úrovni ako pred rokom.