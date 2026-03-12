Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Priemerná mzda v januári 2026 medziročne stúpla vo väčšine odvetví

Reálny rast miezd, teda po očistení o vplyv inflácie, zaznamenalo šesť odvetví, v štyroch odvetviach bola kúpna sila miezd nižšia.

Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda v januári 2026 medziročne stúpla v 8 z 10 mesačne sledovaných odvetví. Jej vývoj sa pohyboval od poklesu o 2,1 % v predaji vozidiel vrátane opráv po rast o 6,6 % v reštauráciách s pohostinstvami. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Reálny rast miezd, teda po očistení o vplyv inflácie, zaznamenalo šesť odvetví, v štyroch odvetviach bola kúpna sila miezd nižšia. Reálne zmeny v medziročnom porovnaní boli v rozpätí od -5,9 % vo veľkoobchode do +2,5 % v reštauráciách s pohostinstvami. Pokles miezd zohľadňujúci infláciu zaznamenali aj informácie s komunikáciou (-4 %), ubytovanie (-2,3 %) a veľkoobchod (-1,4 %).
