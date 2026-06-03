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Priemerná mzda v Poľsku dosiahla 2317 eur, medziročne narástla o 7,8 %
Priemerná mzda sa v medziročnom porovnaní zvýšila o 7,8 % a medián vzrástol medziročne o 8,8 %. Medián bol zároveň o 19,4 % nižší než priemerná mzda, čo poukazuje na rozdiely v rozložení príjmov.
Autor TASR
Varšava 3. júna (TASR) - Priemerná hrubá mesačná mzda v Poľsku dosiahla v decembri 2025 úroveň 9813 zlotých (2317 eur), zatiaľ čo medián hrubej mesačnej mzdy predstavoval 7907 zlotých (1867 eur). Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil poľský Hlavný štatistický úrad (GUS). Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Priemerná mzda sa v medziročnom porovnaní zvýšila o 7,8 % a medián vzrástol medziročne o 8,8 %. Medián bol zároveň o 19,4 % nižší než priemerná mzda, čo poukazuje na rozdiely v rozložení príjmov.
V sektore verejnej správy dosiahla priemerná mzda 11.389 PLN, zatiaľ čo v súkromnom sektore 9083 PLN. Najvyššiu priemernú mzdu evidoval GUS vo vekovej skupine 65 rokov a viac, kde predstavovala 10.591 PLN. Najnižšia bola medzi zamestnancami vo veku do 24 rokov na úrovni 6868 PLN.
Pätina najmenej zarábajúcich pracovníkov dostala mzdu do 4666 PLN, zatiaľ čo 10 % najlepšie platených zamestnancov zarábalo viac ako 16.291 PLN. Najvyššia priemerná mzda bola v odvetví informácií a komunikácie, kde dosiahla 15.610 PLN.
GUS zároveň uviedol, že najvyšší medián mzdy spomedzi odvetví zaznamenal sektor výroby a distribúcie elektriny, plynu a tepla na úrovni 12.983 PLN. Štatistiky tiež potvrdili pretrvávajúce rozdiely v odmeňovaní mužov a žien vo viacerých odvetviach hospodárstva. Muži zarábali v priemere 10.087 PLN, zatiaľ čo ženy 9533 PLN.
(1 EUR = 4,2345 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Priemerná mzda sa v medziročnom porovnaní zvýšila o 7,8 % a medián vzrástol medziročne o 8,8 %. Medián bol zároveň o 19,4 % nižší než priemerná mzda, čo poukazuje na rozdiely v rozložení príjmov.
V sektore verejnej správy dosiahla priemerná mzda 11.389 PLN, zatiaľ čo v súkromnom sektore 9083 PLN. Najvyššiu priemernú mzdu evidoval GUS vo vekovej skupine 65 rokov a viac, kde predstavovala 10.591 PLN. Najnižšia bola medzi zamestnancami vo veku do 24 rokov na úrovni 6868 PLN.
Pätina najmenej zarábajúcich pracovníkov dostala mzdu do 4666 PLN, zatiaľ čo 10 % najlepšie platených zamestnancov zarábalo viac ako 16.291 PLN. Najvyššia priemerná mzda bola v odvetví informácií a komunikácie, kde dosiahla 15.610 PLN.
GUS zároveň uviedol, že najvyšší medián mzdy spomedzi odvetví zaznamenal sektor výroby a distribúcie elektriny, plynu a tepla na úrovni 12.983 PLN. Štatistiky tiež potvrdili pretrvávajúce rozdiely v odmeňovaní mužov a žien vo viacerých odvetviach hospodárstva. Muži zarábali v priemere 10.087 PLN, zatiaľ čo ženy 9533 PLN.
(1 EUR = 4,2345 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)