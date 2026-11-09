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Priemerná mzda v Poľsku v 3. štvrťroku medziročne stúpla o 6,2 %
Priemerná mzda v Poľsku dosiahla v treťom štvrťroku 2026 výšku 9317 zlotých (2121 eur).
Autor TASR
Varšava 9. novembra (TASR) - Priemerná mzda v Poľsku dosiahla v treťom štvrťroku 2026 výšku 9317 zlotých (2121 eur), čo znamená medziročný nárast o 6,2 %. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa pondelkového oznámenia Hlavného štatistického úradu GUS.
Úrad zverejnil aj údaje o rozložení miezd v hospodárstve za máj, z ktorých vyplýva, že medián miezd v tom čase dosiahol 7550 PLN. V porovnaní s májom minulého roka vzrástol o 6,6 %.
Výška mediánu sa líšila aj v závislosti od pohlavia. V prípade mužov dosiahla 7743 PLN, čo predstavuje 102,6 % celkovej hodnoty, zatiaľ čo u žien dosiahla 7360 PLN, čo predstavovalo 97,5 % celkovej mediánovej hodnoty.
Najvyššia mediánová hodnota bola zaznamenaná v podnikoch s viac ako 1000 zamestnancami. Dosiahla 8730 PLN, čo predstavuje 115,6 % celkovej hodnoty. Najnižšia bola v subjektoch zamestnávajúcich najviac deväť osôb a dosiahla 4806 PLN, čo zodpovedalo výške minimálnej mzdy.
(1 EUR = 4,3925 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Úrad zverejnil aj údaje o rozložení miezd v hospodárstve za máj, z ktorých vyplýva, že medián miezd v tom čase dosiahol 7550 PLN. V porovnaní s májom minulého roka vzrástol o 6,6 %.
Výška mediánu sa líšila aj v závislosti od pohlavia. V prípade mužov dosiahla 7743 PLN, čo predstavuje 102,6 % celkovej hodnoty, zatiaľ čo u žien dosiahla 7360 PLN, čo predstavovalo 97,5 % celkovej mediánovej hodnoty.
Najvyššia mediánová hodnota bola zaznamenaná v podnikoch s viac ako 1000 zamestnancami. Dosiahla 8730 PLN, čo predstavuje 115,6 % celkovej hodnoty. Najnižšia bola v subjektoch zamestnávajúcich najviac deväť osôb a dosiahla 4806 PLN, čo zodpovedalo výške minimálnej mzdy.
(1 EUR = 4,3925 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)