Priemerná mzda v poľských firmách v novembri vzrástla

Varšava 19. decembra (TASR) - Priemerná hrubá mzda v poľskom firemnom sektore v novembri 2024 opäť vzrástla. A viac ako ekonómovia očakávali, najmä vďaka vyplácaniu odmien. Ukázali to vo štvrtok údaje poľského štatistického úradu (GUS). TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Podľa najnovších štatistík sa priemerná hrubá mesačná mzda v poľských podnikoch v novembri 2024 zvýšila medziročne o 10,5 % na 8478,26 zlotých (1991,23 eura). Novembrové tempo rastu priemernej mzdy prekonalo očakávania ekonómov, ktorí predpovedali, že sa spomalí na 9,9 % z októbrových 10,2 %.



V medzimesačnom porovnaní sa mzdy v poľskom firemnom sektore v novembri zvýšili o 1,9 %, a to najmä vďaka vyplácaniu prémií a odmien vrátane odmien k Vianociam, služobným výročiam a ku Dňu baníkov.



GUS zverejnil tiež údaje o vývoji zamestnanosti, ktoré odhalili, že počet pracovníkov v poľských firmách klesol v novembri 2024 medziročne o 0,5 % na 6,463 milióna osôb. To je lepší výsledok než odhady ekonómov, ktorí predpovedali zníženie zamestnanosti o 0,6 %. V medzimesačnom porovnaní zamestnanosť mierne vzrástla o 0,1 % po poklese o 0,1 % v predchádzajúcom mesiaci.



Za 11 mesiacov do konca novembra sa zamestnanosť v Poľsku znížila o 0,4 %.



(1 EUR = 4,2578 PLN)