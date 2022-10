Priemerná mzda v ponukách na Profesia.sk prekročila 1300 eur v hrubom

Bratislava 19. októbra (TASR) - Firmy, ktoré uverejňovali ponuky na pracovnom portáli na Slovensku v treťom kvartáli tohto roku, uvádzali priemernú základnú mzdu 1333 eur v hrubom. Oproti rovnakému obdobiu spred roka stúpla základná zložka mzdy o 110 eur, čo predstavuje nárast o 9 %. Vyplynulo to z analýzy pracovného portálu Profesia.sk, o ktorej informovala jeho hovorkyňa Nikola Richterová.



Pripomenula, že firmy na Slovensku musia platy v ponukách uverejňovať povinne od začiatku mája 2018. Aktuálny rok je prvým obdobím, keď portál zaznamenal priemernú zložku základnej mzdy nad 1300 eur. Túto hranicu prekročili zamestnávatelia v druhom štvrťroku.



V porovnaní s predošlým kvartálom stúpla priemerná mzda v 33 sektoroch, v jednom sa nezmenila a v šiestich mierne klesla. Najvýraznejšie sa zvýšili platy v pracovných inzerátoch vo vodohospodárstve či chemickom priemysle. Naopak, najväčší pokles zaznamenal portál v prekladateľstve, umení, kultúre a lízingu.



Odvetvie s najvyššími finančnými ohodnoteniami ponúka v priemere 2264 eur v hrubom. Ide o pozície vo vrcholovom manažmente. Za ním nasledujú informačné technológie (IT), manažment, telekomunikácie či technika a rozvoj, vymenúva spoločnosť.



Z analýzy vyplýva, že spomedzi pozícií boli najvyššie mzdy v treťom štvrťroku aktuálneho roku v ponukách práce na riaditeľov IT. V priemere išlo o 3539 eur v hrubom. "V prvej desiatke pozícií s najvyššími ponúkanými platmi môžeme vidieť iba pracovné ponuky vrcholového manažmentu a IT," uviedla hovorkyňa.



Zo 40 pracovných oblastí sú iba dve, kde bola priemerná mzda v treťom kvartáli tohto roku nižšia ako 1000 eur. Najnižšie platy evidovali v textilnom a odevnom priemysle, kde išlo o 803 eur v hrubom. Druhou oblasťou sú pomocné práce, tam predstavoval priemer 947 eur v hrubom, vyčíslila firma.



Doplnila, že spomedzi pozícií priniesol tretí kvartál súčasného roku najnižšie platy v pracovných inzerátoch na strihačov textilu. Ponuky práce na toto povolanie mali priemernú základnú zložku mzdy 704 eur v hrubom. Medzi pozície s najnižšími platmi v inzerátoch patria tiež upratovač, krajčír či poštový doručovateľ.



Je zaužívané, že ak pravidelné prehodnotenie mzdy zamestnávateľ ponúka, je uvedené v pracovnej zmluve. To zaručuje pracovnú výhodu, že zamestnanci majú väčšinou na konci roka pravidelnú debatu s nadriadeným, kde sa preberá výška ich platu. Portál zaznamenal, že oproti obdobiu pred ochorením COVID-19 spomínajú zamestnávatelia v inzerátoch toto slovné spojenie častejšie.



Do polovice októbra aktuálneho roka bola zmienka o pravidelnom prehodnocovaní mzdy v 872 pracovných ponukách, kým v roku 2019 to bolo v 388 inzerátoch. Ide o veľmi málo vyskytujúcu sa pracovnú výhodu v inzerátoch. Podiel zo všetkých pracovných ponúk v tomto prípade nepredstavuje ani 1 %, uzatvorila spoločnosť.