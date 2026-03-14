Priemerná mzda v potravinárstve SR v roku 2025 stúpla o 6,2 %
Viac ako priemernú mesačnú mzdu v potravinárskom priemysle v roku 2025 dosiahli zamestnanci vo výrobe piva a sladu, a to 2021 eur.
Autor TASR
Bratislava 14. marca (TASR) - Priemerná mesačná mzda v potravinárskom priemysle SR v roku 2025 dosiahla 1577 eur, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 6,2 %. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).
Najviac si vlani v potravinárskom priemysle polepšili pracovníci v odvetví stáčania prírodných minerálnych vôd a výroby nealko nápojov, kde sa priemerná mesačná mzda zvýšila oproti roku 2024 o 9,9 %.
„Výraznejšie zvýšenie priemernej mesačnej mzdy oproti roku 2024 nastalo aj vo výrobe, spracovaní a konzervovaní mäsa a mäsových výrobkov o 9,5 % a v odvetví úpravy a spracovania mlieka o 9,4 %. Medziročný pokles priemernej mesačnej mzdy sa nezaznamenal v žiadnom zo sledovaných odvetví,“ spresnila.
Viac ako priemernú mesačnú mzdu v potravinárskom priemysle v roku 2025 dosiahli podľa Holéciovej zamestnanci vo výrobe piva a sladu, a to 2021 eur, v odvetví stáčania prírodných minerálnych vôd a výrobe nealko nápojov 1998 eur, vo výrobe kakaa, čokolády a cukroviniek 1980 eur, vo výrobe hotových krmív 1818 eur, v odvetví úpravy a spracovania mlieka 1738 eur či vo výrobe rastlinných a živočíšnych olejov a tukov 1746 eur.
„Viac, ako je priemer v potravinárstve, zarábali vlani aj pracovníci vo výrobe trvanlivých pekárskych výrobkov, vo výrobe hroznového vína, vo výrobe a konzervovaní hydiny, vo výrobe mäsových výrobkov vrátane hydinových, vo výrobe mlynských výrobkov, v odvetví spracovania a konzervovania ovocia a zeleniny a vo výrobe cestovín,“ upozornila.
Dodala, že najvyššia priemerná mesačná mzda v roku 2025 sa dosiahla pri výrobe piva a sladu 2021 eur a najnižšia pri výrobe pekárskych výrobkov vrátane cukrárskych okrem trvanlivých výrobkov vo výške 1230 eur.
