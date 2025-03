Priemerná mzda zamestnanca v SR v roku 2024 stúpla o 6,6 % na 1524 eur

Bratislava 4. marca (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za celý rok 2024 dosiahla 1524 eur, medziročne vzrástla o 6,6 %, teda o 94 eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Tempo rastu miezd sa síce spomalilo, v roku 2023 sa zvýšili o takmer 10 %, bolo však dostatočné, aby mzdy rástli aj reálne. Po dvoch rokoch prepadov mzdy dosiahli aj reálny rast, a to na úrovni 3,7 %. Bol to najvyšší reálny rast hodnoty zárobkov od roku 2019. Pod tento pozitívny vývoj sa podpísal výrazný pokles inflácie počas roka 2024 (na 2,8 %) v kombinácii s pretrvávajúcim, stále dostatočne dynamickým zvyšovaním zárobkov.



Priemerné mzdy vlani medziročne nominálne aj reálne stúpli v 18 z 19 sledovaných odvetví, najmenej v stavebníctve a najvýraznejšie v distribúcii elektriny, plynu a pary. Jediným odvetvím, kde mzdy medziročne klesli, boli činnosti v oblasti nehnuteľností. Reálny rast nad 5 % zaznamenali mzdy v ôsmich odvetviach, najvýraznejší v dodávke elektriny, plynu a pary a tiež v odvetví vzdelávania.



Medzi odvetviami s najvyšším počtom zamestnancov počas roka 2024 si udržal vyššie tempo rastu priemysel, kde mzdy nominálne stúpli o 8,5 % na 1639 eur.



Najvyššie priemerné zárobky v hrubom presahujúce 2500 eur mali finančné a poisťovacie organizácie, ďalej dodávatelia elektriny, plynu a pary a tiež podniky pôsobiace v informáciách a komunikácii. Nadpriemernú hodnotu mzdy v porovnaní s celým hospodárstvom SR malo osem odvetví.



Najnižšie zárobky majú dlhodobo, a platilo to aj v roku 2024, zamestnanci ubytovacích a stravovacích služieb. Ich priemerná mzda vlani dosiahla iba 889 eur. Toto odvetvie ako jediné stále neprekročilo hranicu 1000 eur.



Vyššie mzdy na Slovensku tiež zásadne ovplyvňuje regionálnosť. Napriek tomu, že platy postupne rastú vo všetkých regiónoch, pretrvávajú značné rozdiely. Zárobky v Bratislavskom kraji boli stále najvyššie (1858 eur).



V ostatných krajoch sa priemerné mzdy v súhrne za celý minulý rok pohybovali od 1195 eur v Prešovskom kraji do 1419 eur v Trenčianskom kraji. Všetky kraje počas roka 2024 zaznamenali medziročne nominálny aj reálny rast platov. Najvýraznejší rast sa evidoval v Banskobystrickom kraji, nominálne mzdy tu stúpli v priemere o 8,1 % a reálne o 5,2 %.