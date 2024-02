Priemerná mzda žien na skrátenom úväzku dosiahla 827 eur

Bratislava 5. februára (TASR) - Ženy pracujúce na skrátený úväzok v roku 2022 zarábali v priemere 827 eur. Priemerný skrátený úväzok pritom predstavuje 94 hodín mesačne, plný úväzok 142 hodín. Slovenské ženy tak pracujú priemerne na dvojtretinový úväzok. V analýze zameranej na čiastočné úväzky to uviedol Radovan Ďurana z inštitútu Iness.



Rodičia majú nárok na skrátený úväzok, ak vychovávajú dieťa do 15 rokov. Matkám zároveň zamestnávateľ nemôže nariadiť prácu nadčas. Nadčasy robia len vtedy, ak s nimi súhlasia. V podiele skrátených úväzkov sa Slovensko nachádza na konci rebríčka Európskej únie.



"Politici môžu k tejto otázke pristúpiť pozitívne. Môžu motivovať zamestnávateľov k zamestnávaniu matiek znížením odvodov. Poskytli by tak finančnú kompenzáciu zamestnávateľom za zvýšené náklady na úväzky, o ktoré by inak zamestnávatelia nemali záujem," uviedol Ďurana.



Zároveň však upozornil na to, že dotácie znamenajú menej odvodových príjmov a zvyšovanie deficitu. Ak by nedošlo k iným úsporám, takýto prístup by znamenal riziko zvyšovania daní.



Ak by sa skrátené úväzky zatraktívnili, mohlo by takisto dôjsť k tomu, že ženy by v nich pokračovali napríklad do 15 rokov dieťaťa. Výsledkom by bol dlhodobo znížený vymeriavací základ, od ktorého sa odvíja výška starobného dôchodku.



"Zamestnávatelia na napätom trhu práce budú časom viac reagovať na dostupný potenciál nezamestnaných žien, ak tie budú mať skutočný záujem o skrátené úväzky. Politici majú obmedzený priestor na stimulovanie vzniku skrátených úväzkov. Namiesto povinností, ktoré ekonomicky zaťažia zamestnávateľov, by mali voliť pozitívne formy motivácie, napríklad znížením odvodov," dodal Ďurana s tým, že bude potrebné zvážiť dlhodobé náklady a prínosy takýchto zásahov.