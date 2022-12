Bratislava 9. decembra (TASR) - Priemerná nákladovosť mýta by v budúcom roku mohla klesnúť pod 20 %. Závisí to však aj od toho, v akej miere budú dopravcovia prechádzať do EETS (Európska služba elektronického výberu mýta). Vyplynulo to z diskusie na sociálnej sieti, ktorú organizovalo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP), Slovensko.Digital, ale aj samotných dopravcov.



Podpredseda Predstavenstva NDS Jaroslav Ivanco skonštatoval, že je perspektíva prejsť na Slovensku do 12 mesiacov do priestoru EETS. Zároveň však pripustil, že pôvodnou stratégiou bolo mať hotovú implementáciu EETS skôr, čo by umožnilo do konca tohto roka vypnúť SkyToll a fungovať len v režime EETS. "Zdĺhavý proces posudzovania EETS predĺžil implementáciu EETS," poznamenal minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Ivanco oznámil, že budúci týždeň vyhlasuje NDS tender na prevádzkovanie OBU jednotiek a na zákaznícke služby. "Vďaka EETS môžem s hrdosťou povedať, že z 250 miliónov to už bude na desať rokov tender na 49 miliónov," dodal. Nový mýtny systém, teda národný poskytovateľ, by podľa neho mohol byť koncom leta 2023, v negativistickom scenári v prvom polroku 2024.



Priblížil, že ľudia z mýtneho úradu už majú za sebou prvé tréningy a učia sa pracovať so systémom. "Od januára začíname testovať Telepass, ktorý je prvý podpísaný EETS, a toto testovanie už bude prebiehať v rukách mýtneho úradu," doplnil Ivanco. Ambíciou je, aby od marca začali fungovať EETS OBU jednotky, s ktorými už dopravcovia jazdia.



Doležal vyhlásil, že bude snahou dosiahnuť v roku 2023 priemernú nákladovosť výberu mýta pod 20 %. Vyzval zároveň zástupcov autodopravcov, aby urobili všetko pre to, aby ich členovia prešli na EETS, čo pomôže znížiť nákladovosť mýta.



Stanislav Skala z Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) skonštatoval, že by bol rád, keby sa aj počas budúceho roka znižovalo mýto s tým, že by sa následne aj znižovali náklady pre dopravcov. Prezident Združenia cestných dopravcov SR Česmad Slovakia Pavol Piešťanský tiež apeloval na to, aby sa časť ušetrených peňazí vrátila dopravcom formou zľavy cielenej na slovenských dopravcov a formou dane z motorových vozidiel. Ivanco uistil, že s rezortom dopravy komunikujú o tom, ako peniaze, ktoré sa ušetria v budúcom roku, môžu byť použité na kompenzácie.



NDS v piatok ohlásila dohodu so súčasným poskytovateľom mýtnych služieb SkyToll. Pri rovnakom zachovaní služieb by mal v roku 2023 stáť mýtny systém 63 miliónov eur, úspora teda bude 40 miliónov eur. Táto suma je podľa Ivanca "štartovací bod" a predpokladá, že ešte pôjde dolu.