Priemerná nákupná cena mlieka v októbri stúpla na 49,33 eura/100 kg

Bratislava 4. decembra (TASR) - Priemerná nákupná cena surového kravského mlieka v SR sa v októbri 2022 medzimesačne opäť zvýšila, a to o 4,7 % na úroveň 49,33 eura/100 kg. V porovnaní s októbrom 2021 bola priemerná nákupná cena mlieka vyššia o 46,9 %. Vyplýva to z aktuálnej správy Agrárnych trhových informácií Slovenska (ATIS).



Cena mlieka Q. triedy v októbri 2022 medzimesačne posilnila o 3,7 % na 49,72 eura/100 kg. Nákupná cena mlieka 1. triedy (48,78 eura /100 kg) sa v porovnaní so septembrom 2022 upevnila o 7,2 %. Nákupná cena mlieka Q. triedy kvality medziročne posilnila o 47,5 %. Mlieko 1. triedy bolo o 45,7 % drahšie ako v októbri 2021.



V októbri 2022 nakúpili spracovatelia od producentov spolu 66.239 ton surového kravského mlieka, čo bolo o 2,0 % viac ako v septembri. Mlieka Q. triedy sa nakúpilo medzimesačne o 4,8 % menej, spolu 43.009 ton. Nákup mlieka 1. triedy kvality dosiahol v októbri 2022 spolu 22.536 ton, medzimesačne viac o 18,8 %. Neštandardného mlieka sa v októbri nakúpilo 694 ton, v medzimesačnom porovnaní menej o 9,2 %.



Medziročne nakúpili spracovatelia v októbri 2022 surového kravského mlieka spolu o 0,6 % viac. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sa nákup mlieka Q. triedy zvýšil o 5,7 %, ale mlieka 1. triedy kvality sa, naopak, nakúpilo o 8,0 % menej ako v októbri minulého roka.



Na októbrovom nákupe sa mlieko Q. triedy podieľalo 64,9 %, mlieka 1. triedy kvality bolo 34,0 % a neštandardné mlieko tvorilo 1,1 % z nákupu.