< sekcia Ekonomika
Priemerná nezamestnanosť v Trenčianskom kraji stúpla 3. mesiac v rade
Nezamestnanosť stúpla v šiestich z deviatich okresov TSK, mierne klesla iba v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Púchov.
Autor TASR
Trenčín 23. februára (TASR) - Priemerná nezamestnanosť vypočítaná z podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie stúpla v januári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) medzimesačne o 0,11 % na úroveň 3,33 %. Nezamestnanosť v TSK stúpla tretí mesiac v rade. Vyplýva to z informácii Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).
Nezamestnanosť stúpla v šiestich z deviatich okresov TSK, mierne klesla iba v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Púchov. Najvýraznejšie stúpla nezamestnanosť v TSK v okrese Partizánske (o 0,27 %).
Najvyššia nezamestnanosť v TSK bola v januári v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 4,48 %. Nasledovali okresy Partizánske (3,73 %), Nové Mesto nad Váhom (3,19 %), Považská Bystrica (3,15 %), Ilava (3,06 %), Myjava (3,05 %), Bánovce nad Bebravou (2,87 %), Púchov (2,78 %) a Trenčín (2,58 %).
Na Slovensku stúpla v januári nezamestnanosť medzimesačne o 0,33 % na úroveň 4,42 %. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota, kde stúpla o 3,09 % na úroveň 13,64 %. Najnižšia v okrese Bratislava I (2,32 %).
Nezamestnanosť stúpla v šiestich z deviatich okresov TSK, mierne klesla iba v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Púchov. Najvýraznejšie stúpla nezamestnanosť v TSK v okrese Partizánske (o 0,27 %).
Najvyššia nezamestnanosť v TSK bola v januári v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 4,48 %. Nasledovali okresy Partizánske (3,73 %), Nové Mesto nad Váhom (3,19 %), Považská Bystrica (3,15 %), Ilava (3,06 %), Myjava (3,05 %), Bánovce nad Bebravou (2,87 %), Púchov (2,78 %) a Trenčín (2,58 %).
Na Slovensku stúpla v januári nezamestnanosť medzimesačne o 0,33 % na úroveň 4,42 %. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota, kde stúpla o 3,09 % na úroveň 13,64 %. Najnižšia v okrese Bratislava I (2,32 %).