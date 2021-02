Priemerná suma konsolidovaného úveru vlani výrazne vzrástla

Bratislava 16. februára (TASR) - Počas minulého roka si najčastejšie zlučovali viacero pôžičiek do jednej ľudia v priemernom veku 45 rokov. Medziročne sa táto veková hranica posunula o dva roky nahor. Priemerne si Slováci vlani spájali do jedného tri úvery. Vo väčšej miere to boli ženy, ktoré tvoria 55 % konsolidujúcich, muži 45 %. Vyplýva to z údajov spoločnosti Home Credit.



Typická suma konsolidovaných úverov bola vlani vo výške 2000 eur. Výrazne tak stúpla v porovnaní s rokom 2019, keď dominovala 1000-eurová konsolidovaná pôžička. Konsolidácia predstavuje prakticky optimalizovaný úver, ktorý môže pomôcť v prípade náhlych problémov so splácaním, ale je stále častejšie využívaný v situáciách, keď si ľudia chcú ušetriť mesačné splátky.



"Zlúčenie akýchkoľvek viacerých pôžičiek do jednej, čiže ich konsolidácia, je efektívnym spôsobom, ako ušetriť napríklad na úrokoch, ale aj poplatkoch za viaceré úvery. Po konsolidácii už ľudia nemusia uhrádzať viaceré mesačné splátky ani poplatky za vedenie účtov vo viacerých bankách. Splácajú už len jeden úver, čím sa dá spravidla dostať aj k nižším úrokom a tým pádom aj k nižšej mesačnej splátke. Taktiež si nemusia strážiť viacero termínov splátok, keďže už majú po novom len jediný," približuje ombudsman klientov spoločnosti Miroslav Zborovský.



Konsolidované úvery si poisťujú klienti aj pre prípady náhlej nemožnosti splácať v čase choroby, úrazu alebo straty zamestnania. Konsolidácia môže pomôcť aj pri situáciách, keď je pre ľudí náročné splácať svoje záväzky alebo v prípade, ak majú nižšie príjmy či prídu o svoj zárobok. Spojiť si možno úvery, kreditné karty, kontokorent, lízing a v niektorých prípadoch i mikroúvery.