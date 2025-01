Priemerná výška doživotnej penzie z 2. piliera bola 24,55 eura mesačne

Bratislava 27. januára (TASR) - Priemerná výška doživotného dôchodku z druhého piliera vyplácaného životnými poisťovňami bola minulý rok v sume 24,55 eura mesačne, čo je medziročne rast o 2,76 eura. Celkovo poberalo vlani dôchodok z druhého piliera formou doživotnej penzie viac ako 7000 sporiteľov. Uviedla to Sociálna poisťovňa (SP) na svojej webovej stránke.



"O dôchodok z druhého piliera bolo pritom vlani podaných celkom 22.181 žiadostí, z toho 20.692 z nich podali sporitelia priamo v Sociálnej poisťovni a 1489 spísali vo svojich dôchodkových správcovských spoločnostiach. Oproti roku 2023, kedy bolo podaných 20.618 žiadostí, ide o stabilný nárast," zhodnotila SP.



Vlani bolo uzatvorených so životnou poisťovňou 2960 zmlúv na doživotný dôchodok. Popri doživotnej penzii bolo uzatvorených ďalších 428 dohôd o vyplácaní dôchodku z druhého piliera programovým výberom. Možnosť použiť celú nasporenú sumu príspevkov, v prípade splnenia podmienky poberania dôchodkov aspoň vo výške referenčnej sumy aj na programový výber vrátane jednorazového vyplatenia príspevkov, využilo 14.361 sporiteľov.



"V režime malá nasporená suma bolo v roku 2024 uzatvorených 1073 zmlúv. Týmto sporiteľom neponúkla žiadna poisťovňa doživotný dôchodok z dôvodu nízkej nasporenej sumy. Preto im bude dôchodková správcovská vyplácať dôchodok mesačne najviac v sume 14,90 eura až do vyčerpania nasporenej sumy (nie doživotne)," uzavrela poisťovňa.