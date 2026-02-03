< sekcia Ekonomika
Priemerná výška poistného podvodu za rok 2025 v Uniqa narástla o 61 %
Celkovo sa podarilo preukázať 1177 poistných podvodov.
Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - V roku 2025 sa finančnému domu Uniqa podarilo uchrániť pred poistnými podvodmi v Česku a na Slovensku spoločne viac ako 5,38 milióna eur. To predstavuje viac ako 10-percentný medziročný nárast. Celkovo sa podarilo preukázať 1177 poistných podvodov. Zároveň však stúpa priemerná výška škôd, čo potvrdzuje, že podvodníci prechádzajú na sofistikovanejšie a lepšie pripravené scenáre. Informovala o tom Beata Lipšicová, hovorkyňa Uniqa.
Aj keď bolo v roku 2025 poistných podvodov menej, Uniqa na Slovensku zaznamenala rekordné úspory - objem ochránených finančných prostriedkov dosiahol historicky najvyššie hodnoty. Za rok 2025 predstavovali až 2.032.685 eur, čo znamená medziročný nárast o 43,8 %. Celkovo bolo evidovaných 784 prípadov, čo je o 23 % menej ako v predchádzajúcom roku. Z nich experti Uniqa uzavreli 413 prípadov ako poistné podvody. Zároveň však stúpa priemerná výška škôd, čo potvrdzuje, že podvodníci prechádzajú na sofistikovanejšie a lepšie pripravené scenáre.
Priemerná hodnota poistného podvodu na Slovensku dosiahla 4922 eur, čo predstavuje 61-percentný medziročný nárast v objeme ochránených finančných prostriedkov.
„Počet prípadov poistných podvodov klesá, ale mení sa ich štruktúra. Dnes čelíme menej častým, ale podstatne sofistikovanejším prípadom s vyššou finančnou hodnotou,“ priblížil Karel Polák, riaditeľ oddelenia bezpečnosti a poistných podvodov v spoločnosti Uniqa.
Majorita slovenských poistných prípadov bola zo segmentu majetkovej zodpovednosti (52 %). „Ako príklad slúži prípad odcudzeného automobilu značky Mercedes-Benz. Klient oznámil krádež luxusného vozidla a predložil potrebnú dokumentáciu. Všetko nasvedčovalo tomu, že auto bolo odcudzené na objednávku a vyvezené do zahraničia. Pri domovej prehliadke u poistenca jednotka Policajného zboru SR odhalila v garáži podozrivú stenu, za ktorou sa nachádzalo nepoškodené ‚odcudzené‘ vozidlo. Vyšetrovanie bolo uzatvorené ako pokus o poistný podvod a poistné plnenie zamietnuté,“ dodal k jednému z top odhalených prípadov Polák.
