Priemerné ceny nehnuteľností rastú, byty sú najdrahšie v histórii

Bratislava 6. mája (TASR) - V prvom štvrťroku tohto roka vzrástli ceny nehnuteľností určených na bývanie oproti predchádzajúcemu kvartálu o 4 %. Medziročný rast ponukových cien sa vyšplhal na 11,4 %. Priemerná cena tak vzrástla o 104 eur za štvorcový meter (m2) na 2700 eur/m2. Byty sú už najdrahšie v histórii. Vyplýva to z aktuálnych štatistík, ktoré v utorok zverejnila Národná banka Slovenska (NBS).



„K najvýraznejšiemu zdražovaniu prišlo medzi decembrom a januárom a týkalo sa predovšetkým starších bytov. Ceny bytov sa už nachádzajú na vyššej úrovni ako v roku 2022. Regionálnemu pohľadu dominuje rast cien v Bratislave a Košiciach. V Nitrianskom a Žilinskom kraji evidujeme mierny pokles. Objem ponuky narástol prvýkrát po troch štvrťrokoch poklesu, pribúdali najmä domy,“ zhodnotili analytici NBS.



Priemerná cena bytov sa podľa aktuálnych štatistík na začiatku tohto roka dostala na doterajšie historické maximum 3041 eur/m2. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku vzrástla o 5 %, v jednotkovom vyjadrení o 145 eur/m2. Najvýraznejšie rástli ceny 2-izbových bytov, zatiaľ čo 5-izbové byty zaznamenali miernu korekciu.



Priemerná cena domov sa v 1. kvartáli zvýšila o 53 eur za m2, čo zodpovedá nárastu o 2,7 % medzi štvrťrokmi. Ceny domov tak rovnako ako byty zrýchlili svoj rast a dosiahli úroveň 2031 eur/m2.



„Ponuka nehnuteľností na bývanie sa počas prvých troch mesiacov roka 2025 zvýšila o 7 %. Ide o prvý nárast objemu inzerátov po troch štvrťrokoch poklesu. Do ponuky vo výraznejšej miere pribúdali rodinné domy a ich podiel je tak najvyšší za posledné roky,“ konštatovali analytici.



Poukázali na to, že percentuálny rozdiel medzi cenami novostavieb a starších nehnuteľností sa v prvom štvrťroku prekvapivo zmenšil. Ceny nových bytov vzrástli o 3,4 %, zatiaľ čo staršie byty zdraželi až o 6 %.



„Najvýraznejší cenový rast evidujeme opäť v Košickom kraji (5,7 %) a v Bratislavskom kraji len o niečo nižší (5,1 %). Rast cien potiahli predovšetkým byty v samotnej Bratislave a Košiciach,“ zhodnotili analytici s tým, že v Bratislave sa na cenovom náraste podieľali vo výraznejšej miere staršie byty. Zdražovanie však neobišlo ani ďalšie mestá v týchto krajoch, či už Senec, Pezinok alebo Rožňavu, Gelnicu a Spišskú Novú Ves.



Na rozdiel od vývoja na konci predchádzajúceho roka však v prvom štvrťroku priemerné ceny v dvoch krajoch aj klesali, upozornili analytici NBS. Išlo o Nitriansky a Žilinský kraj, kde sa znížili zhodne o 1 %. V Banskobystrickom kraji ceny nehnuteľností určených na bývanie stagnovali.