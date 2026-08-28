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Ceny pohonných látok opäť rástli. Analytik: Bude priestor na zlacnenie
Spotrebitelia platili za základnú naftu najvyššiu cenu od novembra 2022, prémiové druhy boli na najvyšších hodnotách za viac ako dva a pol roka.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Priemerné ceny pohonných látok počas 34. týždňa zaznamenali opäť rast. Obyčajný benzín aj jeho prémiové druhy sa medzitýždňovo predávali drahšie o takmer tri centy za liter, zároveň to boli najvyššie ceny za posledné tri týždne. Podobný cenový posun, v priemere o tri centy za liter, evidovali aj ceny obyčajnej a prémiovej nafty. Spotrebitelia platili za základnú naftu najvyššiu cenu od novembra 2022, prémiové druhy boli na najvyšších hodnotách za viac ako dva a pol roka. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Benzín 95 stál 1,724 eura za liter (medzitýždňovo +2,8 centa) a liter prémiových benzínov 1,919 eura (+2,9 centa). Motoristi platili v priemere za bežnú naftu cenu 1,862 eura za liter (+3 centy) a prémiovú naftu 2,061 eura za liter (+3,2 centa). Priemerný medzitýždňový cenový posun v roku 2026 bol na úrovni plus mínus 2,8 centa za liter.
Aktuálne ceny pohonných látok zostali vyššie ako v rovnakom období minulého roka, nafta o 31,2 %, prémiová nafta o 27,3 %, benzín 95 o 14,9 % a prémiové benzíny o 12,4 %.
Cena motorovej nafty na Slovensku bola počas 34. týždňa o 9,8 % (20,1 centa) nižšia ako bol priemer EÚ, cena benzínu bola nižšia o 11,2 % (21,8 centa).
Ceny niektorých druhov plynov v druhej polovici augusta nepatrne klesli. Mierne sa upravila cena LNG (skvapalnený zemný plyn), predával sa za znížených 1,920 eura za kilogram (-0,3 centa). Plyn LPG (skvapalnený ropný plyn) stál 0,803 eura za liter (-0,2 centa). Plyn CNG (stlačený zemný plyn) zostal na úrovni z predchádzajúceho týždňa, jeho cena bola 1,997 eura za kilogram.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa zvýšila cena plynu LNG o 30,9 %, CNG o 20,4 % a LPG o 17,7 %.
Analytik: V najbližších týždňoch bude väčší priestor na zlacnenie benzínu
V najbližších týždňoch bude väčší priestor na zlacnenie benzínu, ktorý by mal postupne reagovať na pokles cien ropy a miernejšie veľkoobchodné ceny palív. Uviedol to Ondrej Greguš, analytik finančných trhov XTB.
Priblížil, že za vývojom cien pohonných látok na Slovensku už nestojí iba samotná cena ropy, ale čoraz výraznejšie aj situácia na trhu s hotovými palivami.
„Ropa Brent sa aktuálne obchoduje okolo 86 USD za barel a od minulotýždňových maxím výrazne zlacnela. K poklesu prispelo najmä zmiernenie obáv z bezprostrednej vojenskej eskalácie medzi USA a Iránom. Washington tento týždeň rozšíril ekonomické sankcie voči Teheránu, vyhol sa však tvrdším opatreniam voči dodávkam ropy. Trhy zároveň podporujú rokovania Iránu s Ománom a Katarom o situácii v Hormuzskom prielive, hoci samotná lodná doprava zatiaľ zostáva výrazne obmedzená,“ spresnil.
Zdôraznil, že lacnejšia ropa však nemusí znamenať rovnako rýchly pokles cien na čerpacích staniciach. Hlavným problémom zostáva napätá ponuka hotových palív a vysoké rafinérske marže, predovšetkým pri nafte. Globálne rafinérie pracujú na vysoké využitie kapacít, zatiaľ čo výpadky produkcie z predchádzajúcich mesiacov naďalej obmedzujú ponuku.
„V najbližších týždňoch preto očakávame väčší priestor na zlacnenie benzínu, ktorý by mal postupne reagovať na pokles cien ropy a miernejšie veľkoobchodné ceny palív. Pokles môže podporiť aj končiaca motoristická sezóna a s ňou spojené postupné oslabovanie dopytu po benzíne. Pri nafte môže byť zlacňovanie podstatne pomalšie, keďže napätá situácia na európskom trhu s destilátmi a vysoké rafinérske marže naďalej tlmia pozitívny efekt lacnejšej ropy. Ďalší vývoj bude závisieť najmä od situácie v Hormuzskom prielive a od toho, či sa podarí obnoviť väčší objem dodávok ropy a hotových palív,“ podčiarkol.
V porovnaní so susednými krajinami patria ceny pohonných látok na Slovensku podľa analytika medzi nižšie v regióne. Výraznou výnimkou je Poľsko, kde ceny v uplynulých dvoch týždňoch prudko klesli. Za poklesom však nestojí iba vývoj na trhu, ale najmä dočasná vládna intervencia, ktorá od 17. augusta 2026 znížila DPH na benzín a naftu z 23 % na 8 %.
Dodal, že Poľsko sa tak aktuálne dostalo výrazne pod ceny na Slovensku aj vo väčšine okolitých krajín. Pri ostatných susedoch zostávajú rozdiely menšie, pričom najmä ceny nafty sú v celom regióne naďalej zvýšené v dôsledku napätej situácie na európskom trhu s dieselom.
(1 EUR = 1,1645 USD)
Benzín 95 stál 1,724 eura za liter (medzitýždňovo +2,8 centa) a liter prémiových benzínov 1,919 eura (+2,9 centa). Motoristi platili v priemere za bežnú naftu cenu 1,862 eura za liter (+3 centy) a prémiovú naftu 2,061 eura za liter (+3,2 centa). Priemerný medzitýždňový cenový posun v roku 2026 bol na úrovni plus mínus 2,8 centa za liter.
Aktuálne ceny pohonných látok zostali vyššie ako v rovnakom období minulého roka, nafta o 31,2 %, prémiová nafta o 27,3 %, benzín 95 o 14,9 % a prémiové benzíny o 12,4 %.
Cena motorovej nafty na Slovensku bola počas 34. týždňa o 9,8 % (20,1 centa) nižšia ako bol priemer EÚ, cena benzínu bola nižšia o 11,2 % (21,8 centa).
Ceny niektorých druhov plynov v druhej polovici augusta nepatrne klesli. Mierne sa upravila cena LNG (skvapalnený zemný plyn), predával sa za znížených 1,920 eura za kilogram (-0,3 centa). Plyn LPG (skvapalnený ropný plyn) stál 0,803 eura za liter (-0,2 centa). Plyn CNG (stlačený zemný plyn) zostal na úrovni z predchádzajúceho týždňa, jeho cena bola 1,997 eura za kilogram.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa zvýšila cena plynu LNG o 30,9 %, CNG o 20,4 % a LPG o 17,7 %.
Analytik: V najbližších týždňoch bude väčší priestor na zlacnenie benzínu
V najbližších týždňoch bude väčší priestor na zlacnenie benzínu, ktorý by mal postupne reagovať na pokles cien ropy a miernejšie veľkoobchodné ceny palív. Uviedol to Ondrej Greguš, analytik finančných trhov XTB.
Priblížil, že za vývojom cien pohonných látok na Slovensku už nestojí iba samotná cena ropy, ale čoraz výraznejšie aj situácia na trhu s hotovými palivami.
„Ropa Brent sa aktuálne obchoduje okolo 86 USD za barel a od minulotýždňových maxím výrazne zlacnela. K poklesu prispelo najmä zmiernenie obáv z bezprostrednej vojenskej eskalácie medzi USA a Iránom. Washington tento týždeň rozšíril ekonomické sankcie voči Teheránu, vyhol sa však tvrdším opatreniam voči dodávkam ropy. Trhy zároveň podporujú rokovania Iránu s Ománom a Katarom o situácii v Hormuzskom prielive, hoci samotná lodná doprava zatiaľ zostáva výrazne obmedzená,“ spresnil.
Zdôraznil, že lacnejšia ropa však nemusí znamenať rovnako rýchly pokles cien na čerpacích staniciach. Hlavným problémom zostáva napätá ponuka hotových palív a vysoké rafinérske marže, predovšetkým pri nafte. Globálne rafinérie pracujú na vysoké využitie kapacít, zatiaľ čo výpadky produkcie z predchádzajúcich mesiacov naďalej obmedzujú ponuku.
„V najbližších týždňoch preto očakávame väčší priestor na zlacnenie benzínu, ktorý by mal postupne reagovať na pokles cien ropy a miernejšie veľkoobchodné ceny palív. Pokles môže podporiť aj končiaca motoristická sezóna a s ňou spojené postupné oslabovanie dopytu po benzíne. Pri nafte môže byť zlacňovanie podstatne pomalšie, keďže napätá situácia na európskom trhu s destilátmi a vysoké rafinérske marže naďalej tlmia pozitívny efekt lacnejšej ropy. Ďalší vývoj bude závisieť najmä od situácie v Hormuzskom prielive a od toho, či sa podarí obnoviť väčší objem dodávok ropy a hotových palív,“ podčiarkol.
V porovnaní so susednými krajinami patria ceny pohonných látok na Slovensku podľa analytika medzi nižšie v regióne. Výraznou výnimkou je Poľsko, kde ceny v uplynulých dvoch týždňoch prudko klesli. Za poklesom však nestojí iba vývoj na trhu, ale najmä dočasná vládna intervencia, ktorá od 17. augusta 2026 znížila DPH na benzín a naftu z 23 % na 8 %.
Dodal, že Poľsko sa tak aktuálne dostalo výrazne pod ceny na Slovensku aj vo väčšine okolitých krajín. Pri ostatných susedoch zostávajú rozdiely menšie, pričom najmä ceny nafty sú v celom regióne naďalej zvýšené v dôsledku napätej situácie na európskom trhu s dieselom.
(1 EUR = 1,1645 USD)