Priemerné nájomné za byt medziročne vzrástlo o 7,8 % na sumu 712 eur

Bratislava 19. augusta (TASR) - Priemerná cena nájomného za byt na Slovensku sa v druhom štvrťroku 2024 pohybovala na úrovni 712 eur. Medziročne vzrástla o 7,8 %. Najväčší medziročný nárast cien bol v Žiline (19,4 %), nasleduje Bratislava (11,1 %) a Košice (7,9 %). V medzikvartálnom porovnaní priemerná cena nájomného stúpla len mierne, a to o 0,3 %. Vyplýva to z analýzy cien nájomného za byty vo vybraných slovenských mestách, ktorú pripravila poradenská spoločnosť Deloitte.



Najväčší medzikvartálny nárast cien nájomného spomedzi sledovaných miest bol zaznamenaný v Košiciach, a to o 5 %. Ceny rástli aj v Bratislave (3 %), Prešove (1,8 %), Trenčíne (1 %), Trnave (0,9 %) a Poprade (0,8 %). Naopak, najväčší medzištvrťročný pokles nájomného zaznamenali v Banskej Bystrici (-2,8 %), v Nitre (-2,2 %) a Žiline (-0,3 %).



Najnižšia cena nájomného za byt bola v druhom štvrťroku 2024 v Banskej Bystrici (520 eur). Naopak, najvyššie nájomné si naďalej drží Bratislava (896 eur). V hlavnom meste ceny nájomného najviac narástli v Devínskej Novej Vsi (29,3 %), kde priemerné mesačné nájomné stúplo na 814 eur. Najväčší pokles bol zaznamenaný v bratislavských Vajnoroch (-9,9 %), kde sa mesačné nájomné pohybovalo v priemere na hodnote 660 eur.



V medziročnom porovnaní ceny priemerného nájomného najviac rástli v Žiline, Bratislave a Trnave. V porovnaní s celoslovenským priemerom bol nižší nárast cien v Trnave (7,3 %), Poprade (6,6 %), Prešove (4,9 %), Nitre (3,9 %), Banskej Bystrici (3,5 %) a Trenčíne (3,4 %). Žiadne z miest nezaznamenalo v medziročnom porovnaní pokles cien mesačného nájomného.



Z pohľadu štandardných dispozícií za posledný rok stúpli na Slovensku najviac ceny nájomného za štvorizbové byty (12,9 %). Nasledujú jednoizbové (10,7 %), trojizbové (5,2 %) a dvojizbové byty (4,5 %). Priemerné mesačné nájomné bytov v novostavbách medziročne zdraželo o 4,8 %.



V Bratislave bol vývoj rovnaký ako na zvyšku Slovenska. Oproti vlaňajšiemu druhému kvartálu najvyšší nárast cien nájomného v hlavnom meste zaznamenali takisto štvorizbové byty (12,6 %), nasledovali jednoizbové (9,9 %), trojizbové (8,9 %) a dvojizbové (6,4 %). Nájomné za byty v novostavbách v Bratislave narástlo o 5,8 %.