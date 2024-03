Bratislava 24. marca (TASR) - Priemerný dlh ľudí so záväzkami po splatnosti sa vlani mierne znížil a je na úrovni roka 2020. Priemerné záväzky po splatnosti klesli na úroveň 2500 eur. Dlhy majú skôr muži (58 %), ktorí majú aj vyššie záväzky. Najviac dlžníkov so záväzkom po splatnosti je medzi ľuďmi v produktívnom veku. Vyplýva to z analýzy spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika, ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných inštitúcií a korporátnych zákazníkov.



Najviac ľudí so záväzkami po splatnosti je z Košického kraja, ide takmer o 19 % dlžníkov s priemerným dlhom 2200 eur. Nasleduje Prešovský kraj, kde má záväzky po splatnosti 17 % dlžníkov s priemernou výškou 2300 eur. Tretí je Banskobystrický kraj so 16 % dlžníkov a priemernou výškou záväzkov 2400 eur. Najvyšší priemerný dlh po splatnosti, približne 3400 eur, majú dlžníci z Bratislavského kraja. Najmenej dlžníkov s dlhom po splatnosti je v Žilinskom a Trenčianskom kraji.



"Pasivita v prípade neschopnosti splácať záväzky môže mať katastrofálne následky a viesť k exekúcii, preto je často kľúčová komunikácia s veriteľmi a hľadanie spoločného riešenia, ako sa z dlhov dostať," upozornila generálna riaditeľka spoločnosti KRUK Jaroslava Palendalová.



Najviac dlžníkov s dlhom po splatnosti je v produktívnom veku. Takmer 25 % je vo veku 35 až 54 rokov a ich priemerný dlh dosahuje vyše 2700 eur. Takmer 13 % dlžníkov je starších ako 65 rokov a priemerne dlžia viac ako 2000 eur.



"Z našej analýzy údajov, žiaľ, vyplýva, že počet dlžníkov s dlhmi po splatnosti v seniorskom veku medziročne vzrástol z 8 % na 13 %. Seniori sú veľmi zraniteľnou skupinou, ktorá je vystavená zvýšenému riziku problémov so splácaním dlhov a prípadne aj exekúcií," uviedla Palendalová s tým, že ich príjem sa s odchodom do dôchodku znížil a často zápasia aj s nedostatočnou finančnou gramotnosťou, preto bývajú ľahkým terčom nečestných obchodných praktík.



Vyše polovica dlžníkov podľa údajov spoločnosti KRUK ešte nezačala splácať svoje záväzky, najviac ich je z Košického a Prešovského kraja. Takmer každý desiaty dlžník ma viac ako jeden dlh po splatnosti.