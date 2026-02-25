< sekcia Ekonomika
Priemerný mesačný nájom stúpol. Pozrite, ako je to vo vašom regióne
Najvyššie nájomné si naďalej udržiava Bratislava, kde priemerná cena dosiahla 969 eur, najnižšie zostáva v Trenčíne (551 eur).
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 25. februára (TASR) - Priemerná cena mesačného nájomného za byt na Slovensku dosiahla vo štvrtom kvartáli 2025 úroveň 749 eur. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom vzrástla o 1,6 %. Najvýraznejší kvartálny nárast cien zaznamenala Bratislava (+4,6 %) nasledovaná Banskou Bystricou (+4,2 %) a Košicami (+2,1 %). Pokles cien evidovali Prešov (-2,3 %), Trenčín (-1,2 %) a Trnava (-0,6 %). Vyplynulo to z údajov Deloitte Rent Index.
Najvyššie nájomné si naďalej udržiava Bratislava, kde priemerná cena dosiahla 969 eur, najnižšie zostáva v Trenčíne (551 eur). V rámci hlavného mesta je najdrahšou mestskou časťou Staré Mesto (1297 eur) a najlacnejšou Podunajské Biskupice (671 eur). Medziročne však priemerné nájomné na Slovensku kleslo o 2,6 %. Rast cien zaznamenali najmä Prešov (+12,4 %), Košice (+6 %) a Banská Bystrica (+5,3 %), kým pokles evidovali Bratislava (-2,8 %), Žilina (-3,2 %) a Nitra (-0,8 %).
Z pohľadu dispozícií medziročne najviac zdraželi jednoizbové byty (+6,1 %), mierne rástli aj ceny dvojizbových bytov (+0,6 %). Najvýraznejší pokles sa prejavil pri štvorizbových bytoch (-5,7 %). V porovnaní s Českou republikou bol rast nájomného na Slovensku miernejší. V ČR dosiahol medziročný nárast 7,8 % a priemerné nájomné predstavovalo v prepočte 767 eur, v Prahe 1136 eur.
Najvyššie nájomné si naďalej udržiava Bratislava, kde priemerná cena dosiahla 969 eur, najnižšie zostáva v Trenčíne (551 eur). V rámci hlavného mesta je najdrahšou mestskou časťou Staré Mesto (1297 eur) a najlacnejšou Podunajské Biskupice (671 eur). Medziročne však priemerné nájomné na Slovensku kleslo o 2,6 %. Rast cien zaznamenali najmä Prešov (+12,4 %), Košice (+6 %) a Banská Bystrica (+5,3 %), kým pokles evidovali Bratislava (-2,8 %), Žilina (-3,2 %) a Nitra (-0,8 %).
Z pohľadu dispozícií medziročne najviac zdraželi jednoizbové byty (+6,1 %), mierne rástli aj ceny dvojizbových bytov (+0,6 %). Najvýraznejší pokles sa prejavil pri štvorizbových bytoch (-5,7 %). V porovnaní s Českou republikou bol rast nájomného na Slovensku miernejší. V ČR dosiahol medziročný nárast 7,8 % a priemerné nájomné predstavovalo v prepočte 767 eur, v Prahe 1136 eur.