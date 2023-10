Priemerný počet ekonomicky aktívnych obyvateľov v roku 2022 vzrástol

Bratislava 22. októbra (TASR) – V roku 2022 bolo z celkového počtu obyvateľov SR vo veku 15 a viac rokov 61,5 % aktívnych a 38,5 % ekonomicky neaktívnych. Priemerný počet ekonomicky aktívnych obyvateľov v roku 2022 medziročne vzrástol o viac ako 26.000 osôb, pričom medziročný nárast bol zaznamenaný najmä u žien o viac ako 15.000 osôb. Vyplýva to zo Správy o sociálnej situácii obyvateľstva za rok 2022, ktorú vypracovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Počet ekonomicky aktívnych obyvateľov vzrástol najmä vo vyšších vekových skupinách od 45 rokov. Podľa rezortu práce to poukazuje na pokračovanie starnutia pracovnej sily v SR. V porovnaní s rokom 2021 však klesol podiel mladších vekových skupín do 44 rokov na celkovom počte ekonomicky aktívnych obyvateľov.



K výraznejšiemu nárastu počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov došlo aj v prípade mladých ľudí, avšak len vo vekovej skupine 15-19 rokov, a to o 22 %. Osoby vo veku 55-89 rokov sa na celkovom počte ekonomicky aktívnych obyvateľov v roku 2022 podieľali 18,4 %, ich podiel sa medziročne zvýšil o 0,6 %. Z celkového priemerného počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov bolo 93,9 % pracujúcich a 6,1 % nezamestnaných. Počet osôb mimo trhu práce od 15 rokov, teda ekonomicky neaktívnych osôb, sa v roku 2022 medziročne znížil o viac ako 52.000 osôb.



Úplné stredné alebo vysokoškolské vzdelanie malo 74 % z celkového počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov. Spomedzi mužov tvorili najväčšiu skupinu osoby s úplným stredným vzdelaním (44,9 %) a nasledovalo nižšie stredné vzdelanie (26,2 %). Ekonomicky aktívne ženy mali v roku 2022 ukončené najmä úplné stredné vzdelanie (42 %) alebo vysokoškolské vzdelanie (37,2 %).



Seniori, ktorí poberajú starobný alebo invalidný dôchodok, tvorili najvyšší podiel ekonomicky neaktívnych osôb, a to 65 %. Druhou najpočetnejšou skupinou boli študenti, ktorí tvorili 22,1 %.